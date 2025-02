Para o conselheiro da Cadillac Mario Andretti, o piloto norte-americano Colton Herta é o favorito à vaga na futura equipe de Fórmula 1. Além disso, a lenda do automobilismo ainda revelou que o time pretende fechar sua lista de procura em breve.

"Olhando para trás, para a maneira como Colton treinou desde o início de sua jovem carreira - como vocês sabem, ele começou na Fórmula 3 e assim por diante, com pessoas como Lando Norris, e ele fez alguns testes de F1", disse Andretti.

"Zak Brown lhe deu um bom teste em Portimão, em Portugal. Você deveria ver o relatório que recebemos do [diretor da equipe] Andrea Stella. E Andrea é uma pessoa que diz as coisas como elas são - então, novamente, [Herta é] um ótimo candidato. E tudo isso tem que ser comprovado, é claro, mas, na minha opinião, ele é uma boa aposta".

A 11ª equipe, que já teve a marca Andretti, nunca escondeu o desejo de juntar um piloto americano a um veterano da F1. Como Andretti mencionou, Herta já testou um carro de F1 para a McLaren em Portimão, em 2022.

Em 2024, ele terminou sua temporada de Indy com a Andretti Global como vice-campeão da série e continuará sua busca pelo título com a equipe em 2025.

"Foram cometidos alguns erros no ano passado que lhe custaram o campeonato e, infelizmente, isso acontece", disse Andretti ao Motorsport.

"Às vezes, você coloca muita pressão sobre si mesmo e acaba cometendo esse erro. Mas quando você olha para os ingredientes que estavam lá, você tinha os ingredientes de um campeão. Mas, por apenas um desses casos, ele poderia ter sido campeão. Então, quando você olha para trás e avalia todas essas coisas, você tem que se sentir muito bem".

Quando perguntado se ele achava que o piloto de 24 anos mostrou um lado diferente de seu jogo em 2024, sendo um líder mais consistente para combinar com sua velocidade natural, Andretti disse:

"Não só isso, mas ele também é muito versátil. Ele é bom em todas as áreas, como ovais, ovais curtos, superspeedway. Ele é competitivo em todos os lugares, portanto, sem dúvida, é material para campeonatos".

Quanto ao momento de contratar pilotos, Andretti confirmou que o processo está em andamento. "Tudo está em andamento no momento. Você pensa sobre essas coisas todos os dias, e isso será oficializado provavelmente no meio do ano", disse ele.

"Obviamente, estamos analisando todos os aspectos de todas as oportunidades que existem. Está claro que os objetivos são ter pelo menos um piloto americano e outro experiente ao lado, e começar assim".

Um dos próximos obstáculos de Herta: obter sua superlicença da FIA. Vencer o final da temporada de 2024 da Indy em Nashville aumentou brevemente sua contagem de pontos de superlicença para 39, dos 40 necessários. Mas, a partir do ano novo, Herta tem 32 pontos, resultado de sua temporada de 2021 ter sido excluída do total da superlicença, o que o afasta ainda mais do número mágico.

Terminar entre os cinco primeiros nesta temporada da IndyCar o levaria a cruzar totalmente a linha. Mas Herta também pode ganhar um ponto por sessão de TL1 da F1, desde que complete 100 km em cada sessão. Como as equipes agora são obrigadas a usar quatro novatos por ano nas sessões de treinos, pode haver mais oportunidades para Herta registrar pontos cruciais da superlicença e obter um tempo útil no cockpit.

