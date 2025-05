Campeão de Fórmula 1 em 1978 e lenda do automobilismo, Mario Andretti compartilhou sua visão sobre as opções para a formação de pilotos para a equipe Cadillac antes de a equipe entrar no grid em 2026.

A equipe americana ainda não confirmou quais dois pilotos se juntarão ou retornarão ao grid no próximo ano. Mas Andretti confirmou que o piloto mexicano Sergio Pérez está sendo considerado entre outros. No entanto, o campeão da F1 aponta a escolha "um tanto limitada" disponível para a equipe apoiada pela General Motors.

Durante uma entrevista à Fox Sports, Andretti, que faz parte do conselho de administração da Cadillac na F1, explicou: "Tudo o que posso dizer é que ele [Pérez] certamente é um dos pilotos que estão sendo considerados. Ele tem que estar".

"Não posso divulgar onde estamos com qualquer tipo de compromisso - acho que queremos manter esse luxo para nós mesmos até sentirmos que examinamos todo o espectro de disponibilidade. Acho que isso é uma atitude prudente".

"A escolha é um pouco limitada - vamos encarar os fatos, muitos dos grandes talentos já estão sob contrato. Felizmente, ainda há alguns por aí - três ou quatro; eu diria talvez três - que certamente merecem consideração, e tudo isso está sendo analisado com muita seriedade. Há algumas conversas em andamento em algum lugar e em outros lugares. Isso é o máximo que posso lhe dizer para ser justo com todos".

Vários pilotos foram ligados à equipe, embora nada tenha sido confirmado até o momento. Além de Pérez, os pilotos da Indy Colton Herta e Alex Palou, o ex-piloto de F1 Mick Schumacher, o piloto reserva da Mercedes Valtteri Bottas e o piloto reserva da Ferrari Zhou Guanyu, são rumores de que todos estão em negociações com a décima primeira equipe de F1.

Embora Andretti não tenha revelado nenhum nome, ele confirmou que a equipe estava satisfeita com a resposta de alguns dos pilotos mencionados. Ele acrescentou: "O que é encorajador é que há realmente uma boa reação aos indivíduos que querem se juntar à equipe. Acho que isso é uma coisa boa para nós".

Mario Andretti, Campeão Mundial de Fórmula 1 de 1978 Foto de: Alexander Trienitz

Falando sobre como seria realista para a equipe contratar um piloto americano, Andretti explicou:

"Especialmente quando se está começando, é preciso tentar levar em conta a equipe em si - ir por mérito", disse ele. "Se acharmos que, no momento, devemos esperar uma temporada ou mais antes de contratar um americano, que seja".

"Como eu disse, a ideia ideal seria se pudéssemos dizer com certeza: 'Sim, já temos o americano'. Em algum momento, talvez tenhamos pensado assim, mas queremos manter essa opção em aberto. Acho que é muito importante tentar armar a equipe da melhor maneira possível, especialmente no início", concluiu.

RBR tem vida sem MAX e Horner? HAMILTON TOMANDO 'SURRA'? McLaren, BORTOLETO e mais | FELIPE GIAFFONE fala de F1, Indy 500, Truck e NASCAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!