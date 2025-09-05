Helmut Marko acredita que a Red Bull tem uma chance real de vencer o GP da Itália, apesar das recentes dificuldades da equipe e mesmo com Monza não sendo a pista mais favorável para o time na Fórmula 1.

A equipe austríaca está em uma sequência de oito rodadas sem vitórias e teve um GP da Itália desanimador no ano passado, com Max Verstappen e Sergio Pérez terminando a corrida em sexto e oitavo, respectivamente.

No entanto, os treinos livres de sexta-feira deram ao conselheiro da Red Bull motivos para ter esperança, já que o tetracampeão e Yuki Tsunoda ficaram em sexto e nono, com déficits respectivos de dois e quatro décimos em relação ao líder do TL2, Lando Norris. Marko elogiou "um aumento incrível em comparação com o ano passado" - Verstappen e Pérez ficaram nove décimos atrás na mesma sessão - e acrescentou: "Esperamos lutar com alguns outros pela vitória".

O austríaco esclareceu que isso dependia do fato de a McLaren não ter dado um passo significativo durante a noite, explicando que a Red Bull disputaria a vitória "se a McLaren não apresentar algo a mais amanhã".

Lando Norris, McLaren Foto de: Marco Bertorello / AFP via Getty Images

Os carros da Ferrari e da Williams estavam na briga com a McLaren e a Red Bull no TL2, mas Marko os descartou da batalha pela vitória. Ele insinuou que a Scuderia estava apenas buscando se destacar em casa, dizendo que “estamos em Monza, então a Ferrari nas sextas-feiras sempre vai bem”, além de pontuar que a Williams carecia de consistência, com stints longos irregulares, com “altos e baixos”.

Marko admitiu que, apesar do long run "muito impressionante" de Verstappen, a Red Bull "ainda tem muito a fazer" em relação ao ritmo de classificação, mas disse que a equipe estava "muito satisfeita", especialmente em termos de desgaste de pneus.

"Só precisamos de mais tração no pneu macio, mas acho que podemos conseguir isso sem alterar a posição da asa móvel", explicou Marko.

A chave para o progresso da equipe foi aprender com as dificuldades de 2024 na pista italiana em termos de configuração - "temos uma filosofia diferente agora" - e ampliar a janela de operação do RB21. "Yuki, quando o carro está mais previsível, está bem próximo de Max", apontou Marko.

O consultor da Red Bull espera que Tsunoda chegue ao Q3 no sábado, algo que o japonês não conseguiu fazer em nove das últimas 10 sessões de classificação (incluindo sprints).

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app.

