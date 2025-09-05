Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

F1: Marko acredita que Red Bull pode brigar pela vitória em Monza sob uma condição

Conselheiro do time austríaco estava otimista após treinos, mas reconhece supremacia da McLaren

Benjamin Vinel Ronald Vording
Publicado:

Helmut Marko acredita que a Red Bull tem uma chance real de vencer o GP da Itália, apesar das recentes dificuldades da equipe e mesmo com Monza não sendo a pista mais favorável para o time na Fórmula 1.

Leia também:

A equipe austríaca está em uma sequência de oito rodadas sem vitórias e teve um GP da Itália desanimador no ano passado, com Max Verstappen e Sergio Pérez terminando a corrida em sexto e oitavo, respectivamente.

No entanto, os treinos livres de sexta-feira deram ao conselheiro da Red Bull motivos para ter esperança, já que o tetracampeão e Yuki Tsunoda ficaram em sexto e nono, com déficits respectivos de dois e quatro décimos em relação ao líder do TL2, Lando Norris. Marko elogiou "um aumento incrível em comparação com o ano passado" - Verstappen e Pérez ficaram nove décimos atrás na mesma sessão - e acrescentou: "Esperamos lutar com alguns outros pela vitória".

O austríaco esclareceu que isso dependia do fato de a McLaren não ter dado um passo significativo durante a noite, explicando que a Red Bull disputaria a vitória "se a McLaren não apresentar algo a mais amanhã".

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Marco Bertorello / AFP via Getty Images

Os carros da Ferrari e da Williams estavam na briga com a McLaren e a Red Bull no TL2, mas Marko os descartou da batalha pela vitória. Ele insinuou que a Scuderia estava apenas buscando se destacar em casa, dizendo que “estamos em Monza, então a Ferrari nas sextas-feiras sempre vai bem”, além de pontuar que a Williams carecia de consistência, com stints longos irregulares, com “altos e baixos”.

Marko admitiu que, apesar do long run "muito impressionante" de Verstappen, a Red Bull "ainda tem muito a fazer" em relação ao ritmo de classificação, mas disse que a equipe estava "muito satisfeita", especialmente em termos de desgaste de pneus.

"Só precisamos de mais tração no pneu macio, mas acho que podemos conseguir isso sem alterar a posição da asa móvel", explicou Marko.

A chave para o progresso da equipe foi aprender com as dificuldades de 2024 na pista italiana em termos de configuração - "temos uma filosofia diferente agora" - e ampliar a janela de operação do RB21. "Yuki, quando o carro está mais previsível, está bem próximo de Max", apontou Marko.

O consultor da Red Bull espera que Tsunoda chegue ao Q3 no sábado, algo que o japonês não conseguiu fazer em nove das últimas 10 sessões de classificação (incluindo sprints).

Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app. Acompanhe!

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?

Benjamin Vinel Fórmula 1 Max Verstappen Yuki Tsunoda Red Bull Racing
