Depois de um GP da Espanha de Fórmula 1 que Max Verstappen pressionou a dupla da McLaren até a instauração de um safety car no final da corrida, Helmut Marko, consultor da Red Bull admitiu que o carro da equipe austríaca não é bom o suficiente para conquistar o título de 2025.

Verstappen conseguiu aumentar a pressão sobre a McLaren ao adotar uma estratégia agressiva com três paradas nos boxes. Em parte como resultado, o tetracampeão parecia pronto para representar uma ameaça para Lando Norris e Oscar Piastri nos estágios finais, até que uma fase tardia do safety car atrapalhou a tática.

No entanto, Verstappen não estava inicialmente programado para ir aos boxes três vezes no circuito catalão. "Começamos a corrida com uma estratégia de duas paradas, mas depois de dez voltas vimos que nossos pneus estavam se degradando e não conseguíamos acompanhar a velocidade da McLaren", disse Marko à Servus TV sobre a estratégia.

"Mudamos de estratégia porque ainda tínhamos pneus novos suficientes. Foi a decisão certa, porque depois da nossa terceira parada estávamos apenas um segundo atrás de Norris com pneus novos", continuou o consultor da Red Bull.

Mesmo perdendo tempo atrás do retardatário Oliver Bearman, Verstappen conseguiu se recuperar após a terceira troca de pneus, embora no final isso tenha sido em vão. "Até aquele momento estava tudo bem, mas o safety car chegou no pior momento possível para nós", disse ele.

'O carro atualmente não é bom o suficiente para o título mundial'

A fase do safety car desencadeou outra rodada de pit stops, com Verstappen colocando o pneu duro no RB21. Essa foi a introdução para uma fase final desagradável, que resultou em perda de posição, uma colisão com George Russell, uma penalidade de tempo de 10 segundos e três pontos de penalidade em sua superlicença.

Verstappen teve que se contentar com o 10º lugar devido à penalidade, ampliando a liderança do vencedor Piastri na corrida pelo título para 49 pontos. No entanto, Marko também enfatizou que há um problema subjacente importante: o RB21 simplesmente não é um carro bom o suficiente para o título mundial.

O Red Bull RB21 atualmente não é bom o suficiente para o título mundial, reconhece Helmut Marko. Foto de: Red Bull Content Pool

"No momento, não, tenho que admitir isso abertamente. Isso torna tudo ainda mais difícil. Max realmente tem que correr no limite, a cada volta. Somente ele pode lidar com esse carro", reconheceu Marko, que, olhando para trás, não quer perder a esperança de um título ainda.

"Nosso carro agora tem uma janela mais ampla e, quando tudo se encaixa, somos tão rápidos quanto a McLaren. No entanto, só conseguimos isso em três ou quatro corridas, enquanto a McLaren está sempre lá".

"Se não conseguirmos eliminar esses pontos fracos rapidamente, será muito difícil. A diferença é grande, acredito que 49 pontos. Mas em 2012, com Sebastian [Vettel], estávamos 44 pontos atrás de [Fernando] Alonso, mas ainda assim compensamos isso. Portanto, não estamos desistindo".

Daqui a pouco menos de duas semanas, Verstappen e a Red Bull terão a chance de recuperar terreno em relação a Piastri. Isso acontecerá no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, onde o holandês tem sido o mais forte nos últimos três anos. No entanto, Marko também sabe que os resultados anteriores não são garantias para esta temporada.

"Antes, as altas temperaturas eram ideais para nós, mas agora elas nos prejudicam em termos de pneus. Independentemente do que a McLaren faça, eles conseguem gerenciar as temperaturas e o desempenho dos pneus melhor e por mais tempo do que nós. Não sabemos como, mas isso é um fator. Temperaturas mais baixas ajudariam".

"Infelizmente, o Canadá tem poucas curvas rápidas, mas principalmente chicanes. Mas talvez possamos escolher a configuração certa e entrar na janela. Acima de tudo, espero ter uma corrida sólida e sem incidentes".

MOLINA SINCERÃO sobre PUNIÇÕES a MAX, Leclerc e Russell! 'HAMILTON x Ferrari', DRUGOVICH e BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!