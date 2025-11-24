Todas as categorias

Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Marko admite que Red Bull tinha "contrato pronto" para Norris; entenda

Britânico era uma das opções para a equipe de Milton Keynes depois de ser vice-campeão na F2

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Helmut Marko confirmou que a Red Bull tinha um contrato pronto para contratar Lando Norris para a Fórmula 1, mas tudo foi 'bloqueado' pela McLaren.

Leia também:

Tudo aconteceu logo que o britânico deixou a Fórmula 2 como vice-campeão, logo atrás de George Russell na categoria. À época, a Red Bull estava com opções bastante limitadas para o ano seguinte, com Carlos Sainz deixando o grupo, isso fez eles resgatarem Brandon Hartley.

Quando Daniel Ricciardo saiu em 2018, Pierre Gasly foi promovido à equipe principal, com Alexander Albon assumindo a vaga na Toro Rosso.

"Tivemos conversas sérias e tínhamos um contrato pronto para Norris. Para a AlphaTauri ou a Toro Rosso naquela época", disse ao Beyond the Grid.

"E, infelizmente, eles [McLaren] descobriram. Havia dois contratos e, em um deles, existia uma cláusula que impedia essa cooperação com Lando. No fim, não conseguimos contratá-lo, mas acho que ele teria se encaixado muito bem no nosso time. Por outro lado, não podemos ter todos. Estamos à procura de campeões".

NORRIS e Piastri DESCLASSIFICADOS de VEGAS! MAX fica a 24 pontos da ponta

