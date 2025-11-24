F1: Marko admite que Red Bull tinha "contrato pronto" para Norris; entenda
Britânico era uma das opções para a equipe de Milton Keynes depois de ser vice-campeão na F2
Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Helmut Marko confirmou que a Red Bull tinha um contrato pronto para contratar Lando Norris para a Fórmula 1, mas tudo foi 'bloqueado' pela McLaren.
Tudo aconteceu logo que o britânico deixou a Fórmula 2 como vice-campeão, logo atrás de George Russell na categoria. À época, a Red Bull estava com opções bastante limitadas para o ano seguinte, com Carlos Sainz deixando o grupo, isso fez eles resgatarem Brandon Hartley.
Quando Daniel Ricciardo saiu em 2018, Pierre Gasly foi promovido à equipe principal, com Alexander Albon assumindo a vaga na Toro Rosso.
"Tivemos conversas sérias e tínhamos um contrato pronto para Norris. Para a AlphaTauri ou a Toro Rosso naquela época", disse ao Beyond the Grid.
"E, infelizmente, eles [McLaren] descobriram. Havia dois contratos e, em um deles, existia uma cláusula que impedia essa cooperação com Lando. No fim, não conseguimos contratá-lo, mas acho que ele teria se encaixado muito bem no nosso time. Por outro lado, não podemos ter todos. Estamos à procura de campeões".
NORRIS e Piastri DESCLASSIFICADOS de VEGAS! MAX fica a 24 pontos da ponta
Podcast #361: DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Pirelli define compostos de 2026 e abandona o C6
Montoya, Barrichello e mais: Quem fez o caminho da F1 para a Indy antes de Mick Schumacher
Stock Car: Confira horários e como assistir ao retorno da etapa de Brasília, com a final da Stock Light
MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários