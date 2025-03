Todas as esperanças da Red Bull estão sendo depositadas na previsão de chuva para o GP da Austrália e na capacidade de Max Verstappen em 'salvar' o desempenho de um carro que não parece ser o mais confiante no grid atual da Fórmula 1.

Para Helmut Marko, esse é o veredito depois de duas sessões de treinos em que seus pilotos foram prejudicados por problemas de manuseio do carro.

O RB21 teve um teste de pré-temporada conturbado no Bahrein e pareceu não ter melhorado muito no primeiro dia em Melbourne, apesar de uma série de atualizações de desempenho, incluindo um novo assoalho.

Verstappen e Liam Lawson foram quinto e 16º no primeiro treino, depois sétimo e 17º no TL1, e o neozelandês foi mais de meio segundo mais lento que seu companheiro de equipe em ambas as sessões.

Por sua vez, Verstappen teve um grande déficit em relação aos pilotos que lideraram as sessões: quatro décimos de segundo mais lento do que Lando Norris, da McLaren, no TL1, e seis décimos mais lento do que Charles Leclerc, da Ferrari, no TL2.

Verstappen disse que o equilíbrio de seu RB21 "não estava completamente errado", mas um problema maior era a falta de aderência, que tornava o carro imprevisível e propenso a deslizar, especialmente nos primeiros e últimos setores do circuito de Albert Park.

"A primeira sessão de treinos foi melhor", disse Marko à Sky Sports Germany. "As mudanças que fizemos depois não foram bem-sucedidas. Ainda temos mais uma sessão amanhã, mas acho que estamos cerca de dois a três décimos atrás e, na melhor das hipóteses, na segunda fila [do grid]".

"O carro estava oscilando entre subviragem e sobreviragem, o que, é claro, afeta o desgaste dos pneus a longo prazo. Mas acredito que sabemos o que precisa ser feito".

"Não estamos na frente, mas, em condições normais, um lugar no pódio seria o máximo que poderíamos almejar".

A Red Bull chegou a terminar abaixo das duas irmãs Racing Bulls no segundo treino, mas Marko atribuiu esse fato à equipe "B", que usou menos combustível e mais potência do motor. Isso foi feito para ajudar o novato Isack Hadjar a se preparar para a classificação.

"No Bahrein, eles não tiveram tempo para tentar isso", disse Marko. "Por isso, deixamos que ele pilotasse com menos combustível hoje." Isso significa que o ritmo da Racing Bulls não foi realmente representativo e Marko avalia que ela ainda está atrás de equipes como a Williams.

Liam Lawson, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O neozelandês disputou apenas 11 GPs até agora, tendo substituído o lesionado Daniel Ricciardo por cinco etapas em 2023 e, em seguida, substituiu o popular australiano na equipe RB nas últimas seis corridas de 2024. Ele nunca pilotou no circuito de Albert Park antes, tendo passado da F2 para a Super Fórmula japonesa em 2023, ano em que a F2 entrou para o programa de apoio ao GP da Austrália.

"Estamos comparando-o com [o piloto da Mercedes Andrea Kimi] Antonelli, que também está pilotando aqui pela primeira vez", disse Marko, que estava claramente olhando para a outra direção quando Antonelli terminou em quarto lugar na corrida de F2 no ano passado.

"Os dois estão mais ou menos no mesmo ritmo, apesar de Lawson não estar correndo com a potência máxima do motor. Então, está tudo bem, mas com certeza ele tem mais a oferecer".

A clara vantagem da McLaren em termos de ritmo é a principal razão para acreditar que o terceiro lugar é o melhor que a Red Bull pode esperar em condições normais. Mas, a menos que a equipe taurina consiga tornar seu carro mais pilotável da noite para o dia, é provável que ela tenha dificuldades tanto em termos de tempo de volta quanto de desempenho dos pneus - o que afetará suas opções estratégicas - em comparação com equipes como Ferrari e Mercedes.

No entanto, de acordo com a previsão do tempo, a temperatura ambiente cairá cerca de 8°C no domingo e há previsão de chuva. No Brasil, no ano passado, quando a chuva provocou o caos durante a corrida, Verstappen saiu do 17º lugar no grid para vencer, fazendo com que seus rivais parecessem um tanto amadores.

"Parece que a McLaren é a equipe mais forte no momento, com uma luta acirrada entre Ferrari, Mercedes e nós", disse Marko. "Essa batalha pode ser pelas posições três a cinco. Mas ouvi dizer que pode chover - e se isso acontecer, o 'fator Max' entra em ação novamente".

Reportagem adicional de Christian Nimmervoll

