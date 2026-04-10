O início de temporada de Max Verstappen em 2026 foi o pior do holandês desde a estreia na Fórmula 1 em 2015, pela Toro Rosso. Helmut Marko, ex-consultor de automobilismo da Red Bull, analisou a situação da equipe austríaca e destacou os requisitos para o "fator Verstappen".

O holandês é, hoje, o nono colocado na classificação de pilotos, com apenas 12 pontos conquistados em três GPs e uma sprint. No entanto, ele permanece na frente do companheiro de equipe Isack Hadjar, que está em 12º no campeonato de 2026.

Marko, em entrevista à agência austríaca APA, destacou que a primeira etapa, em Melbourne, teve pontos positivos, mas que tudo desandou com as modificações no carro.

"O lado positivo é que a estreia em Melbourne correu bastante bem, com o terceiro lugar de Isack Hadjar na classificação. Mas as atualizações, especialmente as do Japão, levaram o carro na direção errada. A situação piorou".

Marko espera que, nas corridas europeias, o time volte a competir no pelotão da frente: "Ao longo da parte europeia [da temporada], pode-se presumir que a Red Bull volte a competir na frente".

No entanto, o ex-Red Bull afirmou que a habilidade e talento de Verstappen não aparecem se o holandês não tem um monoposto que pode confiar: "O fator Max só existe quando ele tem um carro no qual confia. Esse não é o caso no momento".

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