F1: Marko aponta onde companheiros de Verstappen "falharam"

Yuki Tsunoda terminou na zona de pontuação da Fórmula 1 apenas três vezes desde que substituiu Liam Lawson na Red Bull, totalizando apenas sete pontos (10 se contarmos os três pela Racing Bulls, na China). Embora o piloto japonês pareça ter o tempo que o antecessor não teve, é preciso dizer que a adaptação ao RB21 não foi um grande sucesso até agora.

Para a equipe sediada em Milton Keynes, que está tentando manter Max Verstappen na disputa pelo título, a sensação de que a garagem está operando em duas velocidades está se arrastando, e raramente há boas notícias vindas da seção reservada ao companheiro de equipe do tetracampeão mundial.

"A situação com Yuki está melhor em certos aspectos", disse Helmut Marko à ServusTV após o GP da Espanha. "Nos treinos livres, às vezes ele está apenas um décimo abaixo do ritmo. Mas assim que passamos para a classificação, onde Max realmente aumenta o ritmo, Yuki não consegue acompanhar. E, ao tentar compensar, ele comete erros."

"Outro ponto: nossos carros costumam ser desastrosos na sexta-feira, mas conseguimos colocá-los de volta em ordem para a classificação. Isso exige grandes mudanças na configuração. Max se adapta imediatamente. Yuki, por outro lado, precisaria de algumas voltas, que não temos na classificação, para se adaptar. Mas esperamos que ele continue progredindo."

"É preciso dizer que em Barcelona ele não tinha a mesma especificação, por causa do acidente em Ímola. Um assoalho novo leva cerca de três semanas para ser produzido, simplesmente não houve tempo suficiente. Só por causa do carro, ele foi prejudicado em dois ou três décimos."

Quando perguntado sobre o perfil ideal para o segundo carro, que está constantemente fazendo com que a Red Bull se desespere, Helmut não acredita em nenhuma solução milagrosa. Nem mesmo quando o nome do experiente Nico Hülkenberg é mencionado como exemplo.

"Quando recrutamos Pérez, Hülkenberg também fazia parte da discussão", admite. "Mas então Pérez venceu o último ou penúltimo GP, no Bahrein. No início, Checo era bom, ele chegou a ganhar dois ou três GPs conosco. Mas, com o passar do tempo, as coisas foram ficando cada vez piores."

"Precisamos de alguém que seja mentalmente estável, realmente estável, que siga seu próprio caminho e não tente vencer Max. É aí que todos falham, quando tentam seguí-lo."

