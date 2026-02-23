Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Marko aponta possível “sucessor” de Verstappen na Red Bull

Ex-conselheiro do time austríaco acredita ter encontrado jovem holandês com potencial para ocupar vaga do tetracampeão no futuro

Ömer Efe Kılıçarslan
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Ex-consultor da Red Bull na Fórmula 1, Helmut Marko, indicou o piloto holandês Rocco Coronel, de 15 anos, como o potencial “sucessor” de Max Verstappen.

Leia também:

Verstappen alcançou grandes sucessos com a Red Bull ao longo de sua carreira na F1, conquistando quatro campeonatos e mais de 70 vitórias em GPs. No entanto, o piloto de 28 anos tem levantado dúvidas sobre seu futuro a curto prazo em várias ocasiões, incluindo declarações recentes sobre não estar satisfeito com os carros de 2026.

A Red Bull mantém um rigoroso programa de jovens pilotos, que já ofereceu oportunidades na F1 a muitos nomes ao longo de sua existência. Coronel, que este ano fará a transição para as categorias de monopostos como piloto júnior da Red Bull, chamou a atenção de Marko em um teste em 2024. Depois de testá-lo com um carro de Fórmula 4, o empresário o colocou ao volante de um carro de GP3, acompanhado de elogios.

Em um documentário da Viaplay sobre Coronel, lançado recentemente, Marko disse: “Para sua idade, Rocco teve um desempenho extraordinário. Um GP3 já é um carro bastante rápido, mas ele se saiu muito bem. Ele imediatamente se tornou o mais rápido". 

"Quando Max Verstappen se aposentar, talvez já tenhamos encontrado seu sucessor. Ele já demonstra muita maturidade e autoconfiança. Ele nos contou como concilia as corridas com os estudos e, juntos, definimos rapidamente um plano de carreira para ele", continuou o austríaco. 

Coronel competirá em tempo integral na categoria espanhola da Fórmula 4 este ano, numa tentativa de avançar na carreira.

Trabalhando sob a orientação de Marko desde o final de 2024, o jovem holandês disse que recebe frequentemente mensagens de parabéns do exigente consultor sênior.

Coronel disse: “Isso é muito positivo, porque normalmente não acho que ele elogie ninguém tão rapidamente”.

No entanto, Marko não supervisiona mais o programa de jovens pilotos da Red Bull, após se separar da empresa no final da temporada de 2025.

