No momento, Oscar Piastri está na liderança do campeonato na Fórmula 1, dez pontos à frente de Lando Norris e 49 de Max Verstappen. O piloto de 24 anos tem a exata idade em que o holandês conquistou o seu primeiro título mundial em 2021. Mas, para Helmut Marko, o australiano ainda não chegou no seu talento máximo.

"Piastri aprende muito rápido", elogiou Marko na ServusTV, explicando que Oscar é "um analista legal por natureza. Quase nada o perturba".

O 'chefão' da Red Bull acredita que o australiano está "melhorando cada vez mais", mas "ainda não está no nível de Max". O comentário vem por conta do resultado da inconsistência de Piastri, uma vez que Norris dominou em Mônaco e, na Espanha, foi a vez de Piastri voltar a brilhar.

"Lando [Norris] foi muito melhor em Monte Carlo", lembra Marko, que resume: "Ele ainda tem alguns altos e baixos".

"Não se esqueça de que Piastri está apenas em sua terceira temporada", lembra o ex-piloto de F1 Christian Klien. Enquanto Verstappen disputou seu primeiro GP com apenas 17 anos de idade, Piastri "só" entrou na F1 quando tinha quase 22 anos.

Como resultado, os caminhos dos dois pilotos para a categoria principal diferem significativamente. Verstappen passou apenas um ano no Campeonato Europeu de Fórmula 3 de 2014, no qual terminou em terceiro lugar, antes de ir direto para a F1.

Klien: Norris está "lentamente se desintegrando sob o comando de Piastri"

Piastri seguiu o caminho "tradicional" e conquistou os títulos da Fórmula 3 e da Fórmula 2 em sua primeira tentativa em 2020 e 2021, respectivamente, seguido por uma temporada na Alpine como piloto reserva antes de se juntar à McLaren como piloto regular na F1 em 2023 - quando Verstappen já havia completado mais de 150 corridas.

Uma comparação direta com o holandês muito mais experiente é, portanto, provavelmente injusta, e é por isso que Klien também elogia o fato de Piastri já ter "um comportamento tão maduro" em apenas seu terceiro ano na F1 e ter melhorado significativamente desde a última temporada.

"Ele aprendeu muito rápido. Você pode ver isso com Lando Norris. Ele já é muito rápido. Mas agora ele está se desenvolvendo lentamente com Piastri", diz Klien.

Piastri já venceu cinco corridas nesta temporada, enquanto seu companheiro de equipe, Norris, tem apenas duas vitórias. No entanto, ainda há uma disputa acirrada entre os pilotos da McLaren no campeonato mundial.

Até o momento, o holandês ainda não conseguiu superar uma diferença tão grande para conquistar o título de pilotos. Agora, faltam 15 corridas até o fim da temporada e muitas coisas podem acontecer, mas é improvável que a Red Bull consiga dar a volta por cima o suficiente para garantir mais um campeonato para Verstappen.

