F1: Marko classifica nova autobiografia de Horner como “coleção de inverdades”
Ex-consultor de automobilismo da Red Bull fez uma resposta contundente ao livro escrito pelo ex-chefe da equipe austríaca
Christian Horner, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing
Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images
Christian Horner tem sido destaque nas manchetes na última semana, à medida que se aproxima o lançamento de sua autobiografia, Drive. Mas agora, em uma recente declaração ao jornal alemão Bild, Helmut Marko rebateu o ex-chefe de equipe da Red Bull na Fórmula 1, chamando o livro de “uma coleção de inverdades”.
No final de seu reinado de duas décadas na equipe de Milton Keynes, a relação de Horner com o consultor de automobilismo da Red Bull se deteriorou.
“Não temos nenhuma”, disse Horner ao Bild sobre a relação entre ele e Marko. “No meu último dia na Red Bull, nós dois nos sentamos no meu escritório e apertamos as mãos no final. Não houve mais contato desde então. Mas tudo bem também".
Marko foi, segundo o britânico, fundamental para que ele fosse substituído. E tudo isso aconteceu logo após a morte de sua ex-companheira e mãe de sua filha, Beverley Allen.
A Red Bull Racing comemora a vitória com Adrian Newey, diretor técnico-chefe da Red Bull Racing; Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull Racing; o vencedor da corrida, Sebastian Vettel; e Mark Webber, da Red Bull Racing
Foto de: Daniel Kalisz / Sutton Images via Getty Images
“Fiquei realmente abalado pelo fato de ele ter se envolvido tão ativamente na minha demissão, enquanto minha ex-parceira e mãe da minha filha havia falecido pouco antes”, continuou Horner. “Ele nem sequer ofereceu suas condolências. Isso não foi exatamente o que se esperava".
Marko, que deixou o cargo de consultor de automobilismo da Red Bull no final de 2025, deu uma breve resposta ao mesmo veículo de comunicação.
“O livro é uma coleção de inverdades, sobre as quais não quero discutir em detalhes”, disse ele ao Bild.
Horner foi destituído do cargo de chefe de equipe e CEO da Red Bull após o GP da Grã-Bretanha de 2025, sendo substituído por Laurent Mekies, que estava no comando da equipe irmã, a Racing Bulls.
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
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