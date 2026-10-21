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F1: Marko classifica nova autobiografia de Horner como “coleção de inverdades”

Ex-consultor de automobilismo da Red Bull fez uma resposta contundente ao livro escrito pelo ex-chefe da equipe austríaca

Alex Harrington
Editado:
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Christian Horner, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Christian Horner, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Christian Horner tem sido destaque nas manchetes na última semana, à medida que se aproxima o lançamento de sua autobiografia, Drive. Mas agora, em uma recente declaração ao jornal alemão Bild, Helmut Marko rebateu o ex-chefe de equipe da Red Bull na Fórmula 1, chamando o livro de “uma coleção de inverdades”.

O editor recomenda:

No final de seu reinado de duas décadas na equipe de Milton Keynes, a relação de Horner com o consultor de automobilismo da Red Bull se deteriorou.

“Não temos nenhuma”, disse Horner ao Bild sobre a relação entre ele e Marko. “No meu último dia na Red Bull, nós dois nos sentamos no meu escritório e apertamos as mãos no final. Não houve mais contato desde então. Mas tudo bem também".

Marko foi, segundo o britânico, fundamental para que ele fosse substituído. E tudo isso aconteceu logo após a morte de sua ex-companheira e mãe de sua filha, Beverley Allen.

Red Bull Racing celebrate victory with Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Director, Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal, race winner Sebastian Vettel, Red Bull Racing, Mark Webber, Red Bull Racing

A Red Bull Racing comemora a vitória com Adrian Newey, diretor técnico-chefe da Red Bull Racing; Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull Racing; o vencedor da corrida, Sebastian Vettel; e Mark Webber, da Red Bull Racing

Foto de: Daniel Kalisz / Sutton Images via Getty Images

“Fiquei realmente abalado pelo fato de ele ter se envolvido tão ativamente na minha demissão, enquanto minha ex-parceira e mãe da minha filha havia falecido pouco antes”, continuou Horner. “Ele nem sequer ofereceu suas condolências. Isso não foi exatamente o que se esperava".

Marko, que deixou o cargo de consultor de automobilismo da Red Bull no final de 2025, deu uma breve resposta ao mesmo veículo de comunicação.

“O livro é uma coleção de inverdades, sobre as quais não quero discutir em detalhes”, disse ele ao Bild.

Horner foi destituído do cargo de chefe de equipe e CEO da Red Bull após o GP da Grã-Bretanha de 2025, sendo substituído por Laurent Mekies, que estava no comando da equipe irmã, a Racing Bulls.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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