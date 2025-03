A saída de Max Verstappen da Red Bull vem sendo um assunto muito comentado no paddock da Fórmula 1, principalmente pela falta de resultados da equipe - o piloto ainda não conseguiu vencer ou mostrar um bom ritmo em pista nas duas primeiras corridas do ano.

Em 2024, houve rumores de que o tetracampeão teria uma cláusula de saída em seu contrato que dependeria do rendimento da equipe e da permanência de Helmut Marko. Apesar do consultor dos taurinos ter confirmado a informação, logo depois disse que esse artigo teria sido tirado do acordo.

Embora Verstappen tenha vencido seu quarto campeonato de pilotos no ano passado, a Red Bull não conseguiu iniciar a temporada de forma competitiva, com a McLaren sendo a equipe com o melhor ritmo.

Marko confirmou que Verstappen ainda tem uma cláusula de saída em seu contrato, mas enfatizou que todos os pilotos de ponta têm acordos desse tipo e que a Red Bull não está preocupada com essa ameaça nesta fase da temporada.

"São necessárias atualizações para que Max ganhe o quinto campeonato mundial", disse Marko ao Formel 1.de.

"Esse é o nosso maior objetivo e toda a equipe está trabalhando duro para isso. É claro que todo piloto de ponta tem uma cláusula de saída em seu contrato se o desempenho do carro não for suficiente".

"Mas elas são organizadas de forma diferente para cada piloto. No momento, esse não é o caso".

Verstappen foi relacionado a equipes como Mercedes e Aston Martin no ano passado, antes das grandes mudanças de regras que entrarão em vigor em 2026. Quando perguntado se a cláusula de saída poderia ser discutida durante as férias no meio do ano, Marko respondeu:

"Sim, isso pode ser discutido nesse momento. Mas, por favor, estamos em segundo lugar no campeonato de pilotos e a diferença é de apenas oito pontos. Ainda há um longo caminho a percorrer antes das férias".

Perguntado se ele consideraria deixar a equipe se Verstappen deixasse a Red Bull, Marko respondeu: "Esse seria um bom motivo, sim".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Red Bull Racing Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

