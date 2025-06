F1: Marko coloca 'dedo na ferida' de Verstappen no GP do Canadá

Max Verstappen conquistou um 'suado' segundo lugar no GP do Canadá de Fórmula 1, atrás do vencedor da corrida, George Russell. Helmut Marko, consultor da Red Bull, analisou a corrida em Montreal e apontou o que deu errado na performance do holandês.

O piloto da Red Bull teve mais problemas com o desgaste dos pneus do que os pilotos ao seu redor nos dois primeiros stints, o que o forçou a fazer paradas antecipadas. No último, o desgaste estava mais controlado, o que significava que o holandês não estava mais em perigo e poderia levar para casa pontos valiosos.

"Foi uma corrida muito boa", disse Helmut Marko, consultor da Red Bull, à Sky Alemã. "A surpresa veio da Mercedes. Eles também foram muito rápidos na corrida e não tiveram os problemas esperados com os pneus. A McLaren não foi convincente aqui, o que também foi uma grande surpresa para nós".

Os pneus tiveram um papel importante na primeira metade da corrida. Verstappen conseguiu acompanhar bem o líder Russell nos estágios iniciais de seus stints, mas depois caiu mais cedo. Em parte por esse motivo, ele optou por um pit stop antecipado todas as vezes.

Marko explica: "O desgaste dos pneus foi surpreendente. Acho que Max forçou demais nos primeiros stints quando tentou ultrapassar Russell. No terceiro stint, voltamos a ser competitivos. A Mercedes estava muito forte e o desgaste dos pneus deles foi semelhante ao dos outros", concluiu.

