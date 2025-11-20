F1: Marko compara Hadjar a lendas como Senna e Schumacher

Isack Hadjar vem fazendo um bom ano de estreia na Fórmula 1, com um pódio no GP da Holanda. Helmut Marko, consultor de automobilismo da Red Bull e um dos maiores defensores do novato francês, apontou uma característica do piloto da Racing Bulls que o aproxima de lendas como Ayrton Senna e Michael Schumacher.

Hadjar está atualmente em 10º lugar na classificação do campeonato de pilotos de 2025 e uma vaga em uma das duas equipes da marca de bebidas energéticas foi garantida anteriormente pelo próprio Marko. Tudo indica que ele será o substituto de Yuki Tsunoda na próxima temporada da F1, assumindo o carro da Red Bull Racing ao lado de Max Verstappen.

Questionado no podcast oficial da F1, Beyond the Grid, se achava que Hadjar tinha o que é preciso para vencer campeonatos, Marko foi claro com um simples “sim”.

O ex-piloto de F1 continuou, explicando que o piloto francês tem características semelhantes a Schumacher e Senna: a capacidade de se adaptarem e serem competitivos com poucas voltas na pista.

“Exemplo simples. A maioria dos circuitos é novo para ele, e após três voltas, ele já é competitivo. Eu acompanhei Michael Schumacher muito de perto, e também Senna - todos eles tinham isso: não precisavam de 15 voltas ou quantos testes fossem. Eles chegam, boom, e já estavam lá [competitivamente]".

