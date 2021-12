A Red Bull deve pressionar por uma prorrogação do contrato de Max Verstappen para manter o novo campeão mundial da Fórmula 1 por um longo tempo, sem qualquer ameaça da Mercedes tirá-lo de lá. O holandês recebeu seu troféu da temporada na entrega de prêmios da FIA em Paris na noite da última quinta-feira (16), poucos dias após sua vitória na última volta do GP de Abu Dhabi.

O contrato atual do piloto vai até o final de 2023, e ele disse várias vezes desde seu sucesso no fim de semana que deseja permanecer em seu time atual pelos próximos dez a 15 anos. Membros da escuderia pensam o mesmo e já chegaram a o comparar com Ayrton Senna, caso do conselheiro e chefão Helmut Marko.

Embora não haja pressa para pensar sobre o futuro, o austríaco revelou que planeja iniciar negociações em breve sobre a obtenção de um longo contrato novo.

Em breve, Verstappen visitará a sede da Red Bull em Salzburg e, em seguida, verá o próprio Marko em seu escritório em Graz, onde as discussões podem começar a esclarecer as coisas.

Em entrevista ao site irmão do Motorsport.com na Alemanha, Formel1.de, o dirigente da escuderia revelou que as negociações estarão na agenda com o gerente da Max, Raymond Vermeulen, quando se encontrarem.

"Veremos", disse Marko no vídeo do YouTube. "Vamos discutir e talvez concluir uma prorrogação."

O próprio Verstappen não escondeu o fato de que sente que a Red Bull se tornou uma "família" para ele e vê todos os motivos para permanecer lá.

Formula One World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing and Jean Todt, FIA President Photo by: FIA

"De fato, me sinto assim. Acho que você também me ouviu rádio, após a corrida, perguntando se eu poderia ficar por mais 10/15 anos", disse ele na festa da FIA. "Estou muito feliz onde estou. E também posso ser eu mesmo, isso também é muito importante. Não se trata apenas da F1: podemos nos divertir e dar boas risadas."

"Acho que isso também é importante. Porque não se trata apenas de desempenho, você também precisa gostar do que está fazendo."

Enquanto um movimento inicial para alongar o contrato de Verstappen garantiria que a rival Mercedes não o pegaria, Marko não acha que há uma chance de o jovem procurar outro lugar no grid da F1.

Ele pensa especialmente que os eventos deste ano, incluindo a colisão entre Max e Lewis Hamilton no GP da Grã-Bretanha, mudaram as coisas para seu piloto.

"Esse perigo não existe", disse Marko sobre as perspectivas de uma oferta pela Mercedes. "Muita coisa foi destruída em Silverstone."

O austríaco ainda disse que Verstappen é de longe o melhor piloto que a Red Bull já teve, e vê paralelos com o brasileiro Ayrton Senna.

"[É] o piloto mais rápido, consistente e agressivo que já tivemos", comentou. "Eles dois são comparáveis ​​em termos de mentalidade, personalidade e agressividade. Temos sorte de ter alguém assim."

