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F1 - Marko crava: 2026 vai ser disputa acirrada entre Antonelli e Russell

Ex-conselheiro da Red Bull aposta que italiano vai manter o companheiro de equipe em alerta enquanto a escuderia das 'Flechas de Prata' domina a temporada

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Helmut Marko prevê que o campeonato de pilotos de 2026 da Fórmula 1  será uma disputa acirrada entre George Russell e seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, que está em seu segundo ano na escuderia das 'Flechas de Prata'.

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A Mercedes dominou as três primeiras etapas da temporada, após a F1 adotar novos regulamentos técnicos, conquistando a dobradinha nas quatro sessões de classificação e vencendo todas as quatro corridas até agora (incluindo a sprint da China).

As 'Flechas de Prata' tiveram uma vantagem clara nos qualis – 0s8 em Melbourne e três 0s35 em Xangai e Suzuka –, tendo a Ferrari e a McLaren como suas rivais mais próximas.

Ambas as equipes desafiaram a Mercedes nas corridas, e o sistema de atualização dos motores ADUO pode ajudar a Ferrari a recuperar o atraso na unidade de potência, mas Marko, mesmo assim, aposta que a marca alemã permanecerá na liderança.

O ex-chefe do programa de jovens pilotos da Red Bull ficou particularmente impressionado com Antonelli, que se equiparou ao seu companheiro de equipe mais experiente, Russell, na classificação e venceu dois GPs para liderar o campeonato.

“Todo o seu comportamento é muito revigorante”, disse Marko à emissora nacional austríaca ORF. “Ele já era incrivelmente rápido em todas as categorias de base, e é bom ver um jovem piloto como esse surgindo".

Helmut Marko, Red Bull Racing

Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto: Peter Fox / Getty Images

“A questão é se ele conseguirá manter essa velocidade e desempenho ao longo da temporada. Russell é certamente o piloto mais experiente e, no ano passado, assim que as corridas se mudaram para a Europa, Antonelli sofreu uma queda significativa".

Em 2025, Antonelli marcou 147 pontos nas corridas fora do 'Velho Continente', mas apenas três na Europa – onde nove das 24 etapas aconteceram.

“Mas vai ser emocionante dentro da equipe, porque o campeonato mundial certamente será decidido entre os dois pilotos da Mercedes".

Tendo escalado as categorias de monopostos em pouco mais de três anos, conquistando quatro títulos no processo, Antonelli já bateu vários recordes relacionados à idade na F1 – ele é agora o mais jovem a conquistar a pole position, a volta mais rápida, a liderança de corrida, a liderança do campeonato e um hat-trick no campeonato mundial.

Enquanto Lewis Hamilton era o mais jovem líder de uma tabela de classificação na história, os outros recordes pertenciam anteriormente aos pilotos que Marko trouxe para a F1 – Sebastian Vettel e Max Verstappen.

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