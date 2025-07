F1: Marko crava permanência de Verstappen na Red Bull em 2026

A novela da permanência ou não de Max Verstappen na Red Bull está caminhando para o fim, com Helmut Marko, consultor e voz forte da equipe taurina, cravando a continuidade do tetracampeão da Fórmula 1 com a escuderia de Milton Keynes.

Um dos fatores que permitiria o holandês ir para outra equipe seria a chamada "cláusula de saída", que abriria uma brecha para o rompimento do contrato se Verstappen estivesse, no máximo, na quarta colocação do campeonato de pilotos até o GP da Bélgica.

No entanto, o resultado final de Spa-Francorchamps, com o tetracampeão vencendo na sprint e ficando em quarto lugar na corrida de domingo, se comparado com o rival George Russell, que não pontuou na no sábado e ficou em quinto na prova principal, garantiu Max na terceira colocação da tabela, impedindo o acionamento do dito item.

No entanto, o repórter Erik van Haren, do jornal holandês Telegraaf, afirmou que tal opção não faria diferença, já que o holandês optou pela permanência na equipe, por se sentir mais confortável na escuderia de Milton Keynes após a chegada do novo chefe de equipe, Laurent Mekies.

Agora, o consultor da Red Bull garantiu, aos veículos de comunicação RTL/ntv e sport.de, que Verstappen permaneceria na equipe austríaca: "Sim, posso confirmar que Max Verstappen correrá pela Red Bull em 2026".

