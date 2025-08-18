Depois que Lewis Hamilton decidiu deixar a Mercedes no final do ano passado, a equipe o substituiu pelo jovem Kimi Antonelli. O italiano estreou na Fórmula 1 com apenas 18 anos e teria quebrado o recorde de Max Verstappen de "mais jovem vencedor de GP" se tivesse vencido uma das três primeiras corridas do ano. No entanto, Antonelli tem ficado abaixo das expectativas e sido pouco inspirador até agora na temporada de estreia.

Em entrevista ao F1 Insider, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, disse que Antonelli está sob mais pressão porque a Mercedes não tem uma equipe de jovens pilotos como a Racing Bulls: "A diferença é que nossos jovens pilotos correm primeiro na Racing Bulls e não são expostos imediatamente à pressão da F1. Também não colocamos pressão indevida sobre um piloto antes de ele entrar em um carro de F1".

Dr. Helmut Marko, Red Bull Racing Foto: Mark Thompson - Getty Images

A queda de performance de Antonelli coincidiu com um declínio no desempenho geral da Mercedes. Um pacote de atualizações introduzido no início da temporada colocou a equipe no caminho errado de desenvolvimento e tornou o W16 difícil de pilotar. No entanto, a Mercedes retornou a uma especificação antiga para o GP da Hungria, dando aos pilotos uma melhor sensação.

Marko acredita que Antonelli se recuperará com o tempo, mas também que o processo será doloroso: "A Mercedes não tem uma equipe de jovens pilotos. Não quero comentar sobre como as outras equipes trabalham, mas Antonelli é definitivamente um piloto muito rápido e também é muito jovem. Conversamos brevemente no hotel em Spa e ele me disse que não confia no carro, que perde o controle quando força demais".

"É mais uma questão mental. Parece que o carro é muito crítico em sua faixa de operação, semelhante à nossa. Ele é muito mais sensível quando está correndo. Kimi precisa de tempo para se recuperar. Assim como Liam Lawson precisa encontrar sua forma novamente na Racing Bulls. Mas a Mercedes não tem esse luxo", finalizou.

