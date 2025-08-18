Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1

F1 - Marko critica pressão que Mercedes colocou sobre Antonelli: "Precisa de tempo para se recuperar"

Conselheiro da Red Bull afirma que fato da equipe alemã não ter um time júnior, como a Racing Bulls, pode ter prejudicado o jovem italiano

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Depois que Lewis Hamilton decidiu deixar a Mercedes no final do ano passado, a equipe o substituiu pelo jovem Kimi Antonelli. O italiano estreou na Fórmula 1 com apenas 18 anos e teria quebrado o recorde de Max Verstappen de "mais jovem vencedor de GP" se tivesse vencido uma das três primeiras corridas do ano. No entanto, Antonelli tem ficado abaixo das expectativas e sido pouco inspirador até agora na temporada de estreia.

Leia também:

Em entrevista ao F1 Insider, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, disse que Antonelli está sob mais pressão porque a Mercedes não tem uma equipe de jovens pilotos como a Racing Bulls: "A diferença é que nossos jovens pilotos correm primeiro na Racing Bulls e não são expostos imediatamente à pressão da F1. Também não colocamos pressão indevida sobre um piloto antes de ele entrar em um carro de F1". 

Dr Helmut Marko, Red Bull Racing

Dr. Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson - Getty Images

A queda de performance de Antonelli coincidiu com um declínio no desempenho geral da Mercedes. Um pacote de atualizações introduzido no início da temporada colocou a equipe no caminho errado de desenvolvimento e tornou o W16 difícil de pilotar. No entanto, a Mercedes retornou a uma especificação antiga para o GP da Hungria, dando aos pilotos uma melhor sensação.

Marko acredita que Antonelli se recuperará com o tempo, mas também que o processo será doloroso: "A Mercedes não tem uma equipe de jovens pilotos. Não quero comentar sobre como as outras equipes trabalham, mas Antonelli é definitivamente um piloto muito rápido e também é muito jovem. Conversamos brevemente no hotel em Spa e ele me disse que não confia no carro, que perde o controle quando força demais". 

"É mais uma questão mental. Parece que o carro é muito crítico em sua faixa de operação, semelhante à nossa. Ele é muito mais sensível quando está correndo. Kimi precisa de tempo para se recuperar. Assim como Liam Lawson precisa encontrar sua forma novamente na Racing Bulls. Mas a Mercedes não tem esse luxo", finalizou. 

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Zeynep Taş Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior "Quem vou odiar?", diz Wolff ao falar de "cu***" Horner fora da F1

Principais comentários
Zeynep Taş
Mais de
Zeynep Taş
F1: Ralf Schumacher aponta 'ponto fraco' de Piastri que pode lhe custar título de 2025

F1: Ralf Schumacher aponta 'ponto fraco' de Piastri que pode lhe custar título de 2025

Fórmula 1
F1: Ralf Schumacher aponta 'ponto fraco' de Piastri que pode lhe custar título de 2025
F1 - Ralf Schumacher: Wolff não desistirá de contratar Verstappen

F1 - Ralf Schumacher: Wolff não desistirá de contratar Verstappen

Fórmula 1
F1 - Ralf Schumacher: Wolff não desistirá de contratar Verstappen
F1 - Villeneuve: "Mercedes não começará 2026 na frente"

F1 - Villeneuve: "Mercedes não começará 2026 na frente"

Fórmula 1
F1 - Villeneuve: "Mercedes não começará 2026 na frente"

Últimas notícias

F1 - Polêmico comentarista: "Hamilton não superou Abu Dhabi 2021"

F1 - Polêmico comentarista: "Hamilton não superou Abu Dhabi 2021"

F1 Fórmula 1
F1 - Polêmico comentarista: "Hamilton não superou Abu Dhabi 2021"
F1 - Marko critica pressão que Mercedes colocou sobre Antonelli: "Precisa de tempo para se recuperar"

F1 - Marko critica pressão que Mercedes colocou sobre Antonelli: "Precisa de tempo para se recuperar"

F1 Fórmula 1
F1 - Marko critica pressão que Mercedes colocou sobre Antonelli: "Precisa de tempo para se recuperar"
"Quem vou odiar?", diz Wolff ao falar de "cu***" Horner fora da F1

"Quem vou odiar?", diz Wolff ao falar de "cu***" Horner fora da F1

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
"Quem vou odiar?", diz Wolff ao falar de "cu***" Horner fora da F1
GP da Hungria de MotoGP: Horários e como assistir à estreia da etapa do Balaton Park, com Diogo Moreira e Eric Granado

GP da Hungria de MotoGP: Horários e como assistir à estreia da etapa do Balaton Park, com Diogo Moreira e Eric Granado

MGP MotoGP
GP da Hungria
GP da Hungria de MotoGP: Horários e como assistir à estreia da etapa do Balaton Park, com Diogo Moreira e Eric Granado

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros