Helmut Marko, consultor da Red Bull, comentou o fim dos rumores de saída de Max Verstappen da equipe taurina. De acordo com o austríaco, não faria sentido algum que o tetracampeão da Fórmula 1 deixasse a equipe antes das mudanças de regras de 2026, 'cutucando' o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff.

Desde o ano passado, os rumores sobre a possível saída de Verstappen da Red Bull, especialmente depois que Wolff expressou publicamente seu interesse no holandês. Mas as especulações foram encerradas quando a Red Bull confirmou que as cláusulas de desempenho do contrato de Verstappen não haviam sido ativadas.

"Foi bem irritante", disse Marko ao Kronen Zeitung. "Todos achavam que conheciam as cláusulas de rescisão do contrato melhor do que nós. E essa história foi parcialmente alimentada por Toto, mas para mim sempre foi clara".

O consultor da Red Bull apontou que um conjunto completamente novo de regras técnicas entrará em vigor em 2026, o que poderia mudar fundamentalmente o equilíbrio de poder. "Ninguém sabe quem terá o melhor motor ou carroceria. Há muitos fatores que podem dar errado. Se eu fosse Verstappen, esperaria e veria como as coisas se desenvolvem e então decidiria".

O contrato atual de Verstappen o vincula à Red Bull até o final de 2028, mas Marko espera que ele não tenha que enfrentar especulações semelhantes no próximo ano sobre várias cláusulas de saída.

"Espero que isso não aconteça, porque esperamos estar entre os primeiros colocados no próximo ano com Max na frente", concluiu o austríaco.

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!