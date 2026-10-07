F1: Marko dá como certo o retorno dos motores V8 turbo em 2030

Após o polêmico GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1, onde o esporte acabou no centro de um grande fiasco devido aos complexos motores de 2026, o ex-consultor da Red Bull, Helmut Marko, afirmou que essa era já tem data para acabar, com a projeção de retorno das unidades V8 em 2030.

A etapa de Sepang do último fim de semana ficou marcada por um enorme atraso causado pela chuva e por uma falha de software altamente polêmica, referente ao uso do complexo motor de 2026 em condição de chuva. As críticas públicas dos pilotos mostram o tamanho da polêmica para a categoria.

Para Marko, aposentado desde o fim do ano passado, assistir a esse desastre em sua casa foi "vergonhoso". Mas, em entrevista ao portal austríaco oe24, o ex-consultor revelou que esse regulamento atual já tem data para acabar, afirmando que há um acordo fechado para o retorno dos V8 em 2030.

Com os regulamentos de 2026 exigindo uma divisão complexa de 50/50 entre o motor de combustão interna e a potência elétrica, os carros se tornaram, essencialmente, computadores sobre rodas. Quando um problema generalizado de software interrompeu a ação na pista em Sepang, Marko assistia como espectador pela primeira vez em décadas. Questionado sobre como vivenciou o caos, não mediu palavras.

“Completamente relaxado diante da televisão, como um fã comum da Fórmula 1”, afirmou Marko. “Desmontei as telas adicionais que havia colocado [em casa] após o primeiro GP. O que vejo na televisão já é suficiente para mim agora, embora a espera tenha sido realmente entediante por causa do longo atraso causado pela chuva".

Dr. Helmut Marko, Red Bull Racing Foto: Mark Thompson – Getty Images

Embora a chuva tenha sido um fenômeno natural, as falhas técnicas decorrentes dos novos regulamentos foram inaceitáveis para o veterano austríaco do automobilismo.

“É vergonhoso que um produto de ponta como a Fórmula 1 seja interrompido por um problema de software”, criticou Marko.

Embora os regulamentos de 2026 estejam atualmente causando enormes dores de cabeça em todo o paddock com “clipping” de bateria e falhas de software, Marko observou que o caos em Sepang, na verdade, traz um grande lado positivo para os puristas das corridas.

“Por outro lado, esse constrangimento ajuda a mudar de ideia novamente”, revelou Marko ao oe24. “O retorno ao motor V8 com o Turbo em 2030 é, pelo que sei, um negócio fechado".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Foto: Mark Thompson / Getty Images

Essa notícia bombástica se alinha perfeitamente aos rumores recentes no paddock e às demandas dos pilotos. Há apenas um dia, Max Verstappen, da Red Bull, afirmou explicitamente em um podcast que seu maior sonho para o esporte era abandonar os pesados sistemas híbridos, acabar com o DRS e voltar aos motores V8 leves.

Se as informações privilegiadas de Marko forem verdadeiras, o atual grid da Fórmula 1 terá que aguentar apenas mais algumas temporadas dessa era polêmica antes que o esporte retorne aos barulhentos motores V8 turboalimentados que ajudaram a construir boa parte de sua reputação.

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