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F1: Marko dá como certo o retorno dos motores V8 turbo em 2030

Ex-consultor da Red Bull dá a entender que decisão já havia sido tomada antes mesmo do fiasco de Sepang

Editado:
Helmut Marko, Red Bull Racing

Após o polêmico GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1, onde o esporte acabou no centro de um grande fiasco devido aos complexos motores de 2026, o ex-consultor da Red Bull, Helmut Marko, afirmou que essa era já tem data para acabar, com a projeção de retorno das unidades V8 em 2030.

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A etapa de Sepang do último fim de semana ficou marcada por um enorme atraso causado pela chuva e por uma falha de software altamente polêmica, referente ao uso do complexo motor de 2026 em condição de chuva. As críticas públicas dos pilotos mostram o tamanho da polêmica para a categoria.

Para Marko, aposentado desde o fim do ano passado, assistir a esse desastre em sua casa foi "vergonhoso". Mas, em entrevista ao portal austríaco oe24, o ex-consultor revelou que esse regulamento atual já tem data para acabar, afirmando que há um acordo fechado para o retorno dos V8 em 2030.

Com os regulamentos de 2026 exigindo uma divisão complexa de 50/50 entre o motor de combustão interna e a potência elétrica, os carros se tornaram, essencialmente, computadores sobre rodas. Quando um problema generalizado de software interrompeu a ação na pista em Sepang, Marko assistia como espectador pela primeira vez em décadas. Questionado sobre como vivenciou o caos, não mediu palavras.

“Completamente relaxado diante da televisão, como um fã comum da Fórmula 1”, afirmou Marko. “Desmontei as telas adicionais que havia colocado [em casa] após o primeiro GP. O que vejo na televisão já é suficiente para mim agora, embora a espera tenha sido realmente entediante por causa do longo atraso causado pela chuva".

Dr Helmut Marko, Red Bull Racing

Dr. Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson – Getty Images

Embora a chuva tenha sido um fenômeno natural, as falhas técnicas decorrentes dos novos regulamentos foram inaceitáveis para o veterano austríaco do automobilismo.

“É vergonhoso que um produto de ponta como a Fórmula 1 seja interrompido por um problema de software”, criticou Marko.

Embora os regulamentos de 2026 estejam atualmente causando enormes dores de cabeça em todo o paddock com “clipping” de bateria e falhas de software, Marko observou que o caos em Sepang, na verdade, traz um grande lado positivo para os puristas das corridas.

“Por outro lado, esse constrangimento ajuda a mudar de ideia novamente”, revelou Marko ao oe24. “O retorno ao motor V8 com o Turbo em 2030 é, pelo que sei, um negócio fechado".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Essa notícia bombástica se alinha perfeitamente aos rumores recentes no paddock e às demandas dos pilotos. Há apenas um dia, Max Verstappen, da Red Bull, afirmou explicitamente em um podcast que seu maior sonho para o esporte era abandonar os pesados sistemas híbridos, acabar com o DRS e voltar aos motores V8 leves.

Se as informações privilegiadas de Marko forem verdadeiras, o atual grid da Fórmula 1 terá que aguentar apenas mais algumas temporadas dessa era polêmica antes que o esporte retorne aos barulhentos motores V8 turboalimentados que ajudaram a construir boa parte de sua reputação.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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