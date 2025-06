F1: Marko descarta Mercedes como fabricante favorita para 2026

Muitos acreditam que a Mercedes será a fabricante com o motor mais forte em 2026 na Fórmula 1, quando os novos regulamentos entrarem em vigor. Porém, para Helmut Marko, não há "nenhuma evidência" de que a equipe de Brackley realmente terá a vantagem.

A próxima temporada da categoria marca uma grande mudança nos regulamentos, com foco principalmente nos chassis e motores -- que precisarão se encaixar em um novo padrão com pressa. As novas unidades de potência terão 50% de potência derivada de componentes elétricos.

Os rumores no paddock são de que a Mercedes irá dominar essa transição, aparecendo na frente de outras equipes, exatamente como fez em 2016 no início do V6 turbo-híbrido.

Porém, o conselheiro da Red Bull não acredita nessas alegações e defende que o projeto da equipe taurina com a Ford está se mostrando bastante promissor.

"A Mercedes se declarou favorita, mas não há evidências disso", disse ao Kleine Zeitung. "Só o desenvolvimento do motor de combustão já é incrível. O motor é menor que o do meu cortador de grama!"

