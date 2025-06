F1 - Marko: 'Desvantagem de Verstappen é menor do que parece'

Max Verstappen teve que se contentar com o terceiro lugar nos treinos de sexta-feira, a pouco mais de três décimos da McLaren mais rápida. Isso mostra que o time de Woking ainda está no comando da Fórmula 1, embora Helmut Marko tenha feito uma análise cautelosa e positiva dos treinos de sexta-feira.

"A principal conclusão é que nos aproximamos um pouco mais da McLaren, mas eles ainda são os favoritos. Vamos ver se conseguimos encontrar algo no carro para amanhã. Há quatro ou cinco carros a poucos centésimos de distância, embora as temperaturas estivessem relativamente baixas hoje. A previsão é de temperaturas muito mais quentes a partir de amanhã, então vamos ver o impacto que isso terá", falou.

A Red Bull é uma das equipes com atualizações neste fim de semana, sobre as quais Marko deixou claro, após uma pergunta do Motorsport.com, que elas estão fazendo o que se espera delas. "Em princípio, sim. Não é realmente um grande passo, mas nos dá esperança".

A Red Bull terá novos aros de assoalho em Spielberg, que por enquanto estão apenas no carro de Verstappen. Yuki Tsunoda está pilotando uma especificação um pouco mais antiga. O restante do novo assoalho seguirá em Silverstone, que deve completar o pacote de atualização.

Red Bull estava com um pouco mais de combustível do que a McLaren?

Embora haja uma diferença de três décimos no papel após a ação na pista de sexta-feira, Marko acredita que a diferença real é um pouco menor. "Achamos que a diferença real não é de três décimos. Achamos que é menos do que isso se você corrigir com a quantidade de combustível, mas ainda estamos atrás. Isso está bem claro".

Isso é verdade em uma volta rápida, mas Marko diz que o quadro se traduz mais ou menos nas corridas mais longas. "Nas corridas longas, somos competitivos, mas no domingo o que importa é como manter os pneus vivos e por quanto tempo." Este último aspecto promete ser um desafio se o Red Bull Ring ficar de fato muito mais quente. Afinal, normalmente, quanto mais quente, melhor para a McLaren. Marko: "Teoricamente, sim."

Embora Marko afirme que a diferença real é inferior a três décimos, o austríaco de 82 anos esclarece que a diferença está no combustível. Em termos de posições de motor, a Red Bull não tem nada atrás: "Quando a Mercedes troca de motor, eles sempre têm a vantagem de um pico de potência nos dois primeiros finais de semana de corrida. Nós não temos isso e não temos um novo motor aqui".

A boa notícia na Red Bull, no entanto, é que o feedback de Verstappen sobre a (pequena) atualização parece cautelosamente positivo. "Ele estava feliz em si mesmo. Pelo menos ele não estava reclamando!", falou. Isso significa que o principal conselheiro da Red Bull também não está pronto para se contentar com o P3 antecipadamente, o que parece ser o máximo possível, dado o déficit atual. "Mas primeiro vamos ver como será a classificação amanhã. Se ainda temos esperanças de uma sexta vitória para Max aqui? Esperamos que sim".

'Funciona bem com Rennie substituindo Lambiase'

Além da atualização, uma segunda mudança na sexta-feira foi que Verstappen terá que se contentar em correr sem o engenheiro de corrida regular, Gianpiero Lambiase, neste fim de semana, que perderá o fim de semana na Áustria devido a circunstâncias particulares, deixando Simon Rennie para substituí-lo. "A última vez em que Rennie foi engenheiro de corrida foi com a Albon, se bem me lembro", Marko diz. "Depois disso, ele trabalhou principalmente com o simulador, mas voltou e imediatamente se mostrou tão afiado quanto nos velhos tempos. É uma relação muito direta, mas que funciona muito bem até agora".

