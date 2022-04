Carregar reprodutor de áudio

O RB18 está de 'dieta', pois não será possível brigar pelo mundial da Fórmula 1 com um carro acima do peso. Helmut Marko, como sempre, está sempre muito convencido do que diz, e com a certeza de sempre confirma que a Mercedes voltará a lutar pela vitória.

No entanto, eles não poderão contar com o "boost" da unidade de potência que, segundo Marko, resolveu muitos problemas desde que a categoria entrou na era híbrida em 2014. Indiretamente, também 'graças' à Red Bull, que contratou vários técnicos da Mercedes, os quais Marko quantificou pela primeira vez: cerca de cinquenta pessoas.

Segundo rumores do paddock, o tratamento a que o RB18 é submetido deve reduzir seu peso em 10 quilos.

"Podemos assumir isso", afirmou Marko ao Motorsport.com. "Concordo que a Ferrari é um pouco mais leve que a Red Bull e a Mercedes. Ainda não posso confirmar quando traremos uma versão mais leve para a pista, hoje é muito difícil tirar o peso de um carro porque há restrições de limite de orçamento a serem sempre lembradas, você precisa encontrar o foco certo."

"Uma coisa é certa: não será possível ficar nas posições de liderança nesta temporada com um carro acima do peso."

Marko está entre os que indicam a Alfa Romeo como o único monoposto atualmente abaixo do peso mínimo:

"Pela informação que temos e sobretudo pela veemência com que lutaram contra o aumento do peso mínimo, é seguro supor que sim. Presumivelmente, eles também têm uma distância entre eixos mais curta, mas não posso confirmar isso. Digamos que, junto à competitividade do motor Ferrari, seu peso explica o desempenho que estamos vendo."

Em relação ao momento difícil que a Mercedes atravessa, Marko está convencido de que a equipe pode voltar a lutar pela vitória, mas terá que triunfar sem poder contar com a supremacia do motor que teve por anos.

"A era híbrida foi condicionada pela superioridade de sua unidade de potência", disse ele. "Inicialmente, acho que eles eram dois segundos mais rápidos, mas mantiveram tudo em segredo. Hoje, as diferenças entre os motores não são tão grandes, e as equipes movidas a Mercedes não podem mais girar um botão e resolver seus problemas."

"No entanto, a Mercedes também é composta por pessoas de alto nível na área de chassi, e estou totalmente convencido de que eles voltarão à batalha pela vitória quando conseguirem manter o porpoising sob controle. Hamilton está apenas nove pontos atrás de Verstappen."

Segundo Marko, é possível que a perda de competitividade das unidades de potência da Mercedes esteja ligada à introdução de 10% de combustível sintético: "Não posso dizer exatamente, mas acho que há uma conexão. É uma explicação lógica, pessoalmente acredito que tudo está relacionado com o novo combustível".

Marko vai além, destacando o quanto a 'hemorragia' de pessoal que o departamento de powertrain da Mercedes teve que sofrer, com engenheiros que se mudaram para a Red Bull, também pode ter afetado. E estamos falando de 50 pessoas.

"Sim, algo assim", confirmou o conselheiro. "Acho que uma perda desta dimensão não é indiferente, é bem normal que possa criar algumas dificuldades. E pouco antes disso, Andy Cowell saiu."

Para concluir, Marko confirmou que o trabalho já começou no novo departamento de motores da Red Bull.

"Eles já estão em cima do motor de acordo com os regulamentos de 2026, estamos muito felizes em poder lidar com este programa."

"Espera-se que os propulsores estejam totalmente funcionais no segundo semestre deste ano, o que significa que as plataformas de teste serão calibradas e operacionais. Ao mesmo tempo, claro, também teremos que montar uma linha de produção e esse será o próximo passo."

