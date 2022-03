Carregar reprodutor de áudio

Sempre franco, Helmut Marko seguiu os passos de Max Verstappen ao ser uma das poucas personalidades a vir publicamente e claramente em defesa de Michael Masi, antigo diretor de provas da Fórmula 1 que foi demitido após as polêmicas do GP de Abu Dhabi de 2021 e o reinício do safety car, que fez com que o título do holandês da Red Bull contra Lewis Hamilton fosse discutido até hoje.

A FIA o substituiu pela dupla composta por Eduardo Freitas e Niels Wittich, mas o conselheiro da escuderia acredita que o australiano foi "sacrificado" e descreveu seu destino como "injusto".

"Você tem que olhar para o trabalho dele ao longo dos anos", disse Marko ao veículo alemão RTL. "Agora, o diretor de provas terá um sistema mais amplo para se informar, acesso a uma espécie de VAR, com todos os tipos de dados e imagens, e um assistente experiente - Herbie Blash - ao seu lado. Isso tudo teria tornado mais fácil para ele tomar decisões."

Depois de perder o título na última corrida da temporada de 2021, Hamilton mergulhou em um longo sumiço da mídia, do qual só emergiu quase dois meses depois. Embora o heptacampeão tenha parabenizado Verstappen por sua vitória em Abu Dhabi, seu silêncio falou muito sobre sua opinião a respeito, e até rumores de aposentadoria surgiram - o que ele negou veementemente.

No entanto, de acordo com Marko, isso desempenhou um papel importante no novo organograma da FIA. Ele disse sem rodeios sobre Hamilton: "Esse comportamento contribuiu para a substituição de Masi". Apesar da remoção do cargo, Michael ainda manterá um papel dentro da federação, que não foi esclarecido até então.

