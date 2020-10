F1: Marko diz que Mick Schumacher quase correu GP de Eifel

O consultor da Red Bull, Helmut Marko revelou ao AvD Motorsport Magazin no Sport1 que o filho de Michael Schumacher, Mick, esteve bem próximo de disputar o GP de Eifel em Nurburgring, na Alemanha.

Líder do campeonato de Fórmula 2, Mick participaria do Treino Livre 1 com a Alfa Romeo. As condições climáticas no autódromo, todavia, impediram que o piloto alemão treinasse no lugar de Antonio Giovinazzi.

Apesar disso, outra possibilidade deixou Mick perto das pistas no último final de semana: resultados inconclusivos nos testes de coronavírus de Giovinazzi e Alexander Albon acenderam a possibilidade do filho de Schumacher substituir o italiano enquanto Nico Hulkenberg foi consultado caso o tailandês não pudesse correr.

“Giovinazzi estava na mesma situação que Albon. Mick quase poderia ter comemorado sua estreia na corrida, mas o segundo teste foi negativo”, contou Marko.

Com os testes sendo realizados novamente e os resultados chegando negativos, Mick Schumacher não pôde realizar sua estreia com a Alfa Romeo e Hulkenberg acabou substituindo Lance Stroll na Racing Point. O piloto da equipe rosa se sentiu mal na manhã de sábado e Nico foi chamado às pressas para o classificatório.

Além disso, Marko também afirmou que acredita que Schumacher correrá ao lado de Kimi Raikkonen na Alfa Romeo em 2020.

“Você sabe quais pilotos estão no mercado e quem está tendo quais conversas, suponho que Mick Schumacher correrá com Kimi na Alfa Romeo no próximo ano. Acho que é uma excelente combinação”, completou.

Alfa Romeo C39 (Temporada 2020) Motor: Ferrari Combustível: Shell Pneus: Pirelli Pilotos: 7 - Kimi Raikkonen 99 - Antonio Giovinazzi

