Max Verstappen fez mais uma mágica, conquistando a pole position para o GP da Itália com um novo recorde da pista. Monza estava esperando um show das Ferraris, mas foi a Red Bull de Verstappen que roubou o palco em uma última volta perfeita para as características do RB21.

A Red Bull, após coletar dados na sexta-feira, decidiu alterar a asa traseira para o TL3, reduzindo a carga aerodinâmica, levando a configuração ao extremo (embora não tão extrema quanto a proposta pela Ferrari desde ontem). Verstappen, após conquistar a pole, destacou essa menor carga aerodinâmica como uma das dificuldades de acertar uma boa volta no circuito.

Em comparação com as McLarens, Max ganhou sobretudo nas retas, tanto no início da volta quanto no final, após ter saído bem da Ascari. Helmut Marko, consultor da Red Bull, confirmou o que a telemetria já havia descrito no final da classificação em Monza.

"Max fez a diferença no terceiro setor mais uma vez. Mas já estávamos bastante otimistas ontem. Tivemos uma sexta-feira muito boa, em comparação com a temporada passada".

"A nova abordagem que adotamos, estruturando os treinos livres de uma maneira diferente para melhor construir as configurações, funcionou muito bem. Agora vamos ver na corrida. Vai depender muito dos pneus. Mas se Max permanecer na frente após a largada, estar na frente é sempre melhor. Portanto, tudo parece promissor para nós."

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Clive Rose / Getty Images

Como mencionado anteriormente, a intervenção feita pela equipe na asa traseira do RB21 de Max rendeu dividendos na classificação. Marko revelou que, na verdade, a mudança foi projetada principalmente para a corrida, com a intenção específica de melhorar a velocidade máxima e dar a Verstappen a oportunidade de ultrapassar — e, com a pole, a chance de aumentar a distância para os carros de trás.

"A modificação que fizemos na asa traseira do carro de Max não foi para melhorar o equilíbrio, mas em vista da corrida", admitiu Marko. "Tínhamos a corrida em mente. Queríamos essa configuração porque havíamos notado que não estávamos muito fortes nas velocidades máximas."

"Mas, ao mesmo tempo, sabíamos que a classificação seria muito importante. E o ritmo da corrida seria ainda mais crucial, também porque as ultrapassagens são muito difíceis hoje em dia. Foi a abordagem certa e a mudança certa a ser feita."

"Na corrida, nossos rivais serão as McLarens. Elas ainda são as favoritas por causa de seu excelente gerenciamento de pneus. Mas vamos ver, porque, como eu disse, ultrapassar é muito difícil. Se os pneus não tiverem uma degradação inesperada, isso pode ser muito bom para nós."

