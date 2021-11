Max Verstappen chega ao Brasil para o GP de São Paulo de Fórmula 1 correndo '"em casa" e com boas chances de conquistar sua décima vitória na atual temporada e, segundo o chefão da Red Bull Helmut Marko, 'garantir' o título, mesmo que não matematicamente.

De acordo com o conselheiro da equipe austríaca, o campeonato acabaria assim que o holandês atingisse esse número e eles são favoritos em Interlagos, por terem conseguido superar a desvantagem que tinham para o motor da Mercedes, principal adversária.

"Sempre disse que a temporada terminaria quando Max conseguisse dez vitórias, como agora [São Paulo]" relembrou Marko ao veículo austríaco OE. "As chances no Brasil são boas. Nosso turbo funciona melhor do que a unidade da Mercedes.

"Continuaremos a pilotar agressivamente para a vitória. Além disso, Verstappen é 'impulsionado' por Nelson Piquet e sua família no Brasil"

Apesar de apenas uma corrida na Holanda no calendário, Marko reiterou que seu piloto correu e ainda correrá casa muitas outras vezes na temporada e que São Paulo será uma delas.

"Na realidade, Max tem cinco GPs em casa e venceu os quatro primeiros nesta temporada", comentou o conselheiro da equipe. "Desde que seja matematicamente possível, acredito no nosso título."

A Red Bull é favorita em Interlagos, pelas mesmas condições do GP do México: altitude e ar mais rarefeito, que tornam fortes os carros com maior downforce, caso da escuderia.

Verstappen lidera o campeonato de pilotos com 312,5 pontos, 19 pontos a mais que Lewis Hamilton, que tem 293,5. Restam quatro corridas para o fim do campeonato, incluindo a etapa do Brasil.

F1 2021: Hamilton PUNIDO, Verstappen REJEITA dicas de PIQUET e ATRASOS em SP | DIRETO DO PADDOCK

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

Your browser does not support the audio element.

