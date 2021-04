O conselheiro da Red Bull Helmut Marko disse que Sebastian Vettel deveria ter tirado um ano sabático em 2021

Vettel vem enfrentando tempos difíceis na Fórmula 1. Depois de duas temporadas difíceis com a Ferrari, o piloto alemão esperava respirar ares melhores com sua nova equipe Aston Martin em 2021, no entanto, o GP de abertura da temporada provou que a má fase segue apegada ao tetracampeão mundial.

No GP do Bahrein, o novo piloto da Aston Martin recebeu uma penalidade de 10 segundos por colidir com a traseira de Esteban Ocon, da Alpine, terminando em 15º em sua estreia com o time britânico.

Questionado pelo Formel1.de sobre a situação de Vettel na categoria máxima do automobilismo, Marko disse que o piloto deveria "tirar um ano de folga" em 2021.

"Eu era da opinião, já disse isso a você, que ele deveria tirar um ano de folga, se arrumar, se perguntar o que ele quer", disse o consultor da Red Bull.

"Ele não fez isso. Agora ele se senta na Aston Martin, que naturalmente sofre, semelhante à Mercedes, eles são carros muito semelhantes. E essa corrida estava longe de ser a que poderia trazer uma libertação."

Ao comparar o desempenho na pré-temporada dos carros da Aston Martin e Mercedes, Marko avaliou que a montadora alemã teve sucesso em ajustar os erros para a corrida de abertura, diferentemente da equipe britânica, e que o mau desempenho no GP do Bahrein não deve ser concentrado apenas em Vettel.

"Agora vamos voltar ao teste em que as duas Mercedes tinham, digamos assim, uma traseira muito instável. A Mercedes conseguiu estabilizar isso em grande medida com a sua rotina e com as suas capacidades", disse.

"Considerando que a Aston Martin não teve sucesso nessa medida. Ou seja, eles acabarão tendo um melhor manuseio juntos também, mas aparentemente não ao nível da Mercedes."

"E esse segundo e meio, eu diria, não é apenas com Vettel, está parcialmente no carro."

No entanto, o conselheiro da equipe de Christian Horner acredita que a equipe britânica tem espaço para evoluir durante a temporada de 2021.

"Presumo que, no momento, acho que a Aston Martin está em sexto ou sétimo lugar na tabela. Mas com o motor Mercedes e com as possibilidades que eles têm agora, eles certamente irão progredir."

"Mas isso não muda nada, o acidente quando ele [Vettel] tocou em Ocon foi incompreensível", concluiu.

