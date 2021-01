Helmut Marko, consultor esportivo da Red Bull na Fórmula 1, garante que a vitória de Sergio Pérez no GP de de Sakhir não foi fundamental na decisão da equipe de contratar o piloto mexicano para a temporada de 2021.

Pérez conseguiu a sua primeira vitória na categoria em 6 de dezembro, resultado que foi entendido como chave para o piloto de Guadalajara, que na altura ainda não tinha resolvido o seu futuro depois de ser dispensado da Racing Point em favor de Sebastian Vettel.

"Não. O desempenho de Pérez foi absolutamente ótimo durante todo o ano, especialmente na segunda metade do campeonato", esclareceu Marko.

Ele acredita que o fato de Pérez vir para a equipe Milton Keynes com uma vitória é algo que lhe permitirá enfrentar seu novo desafio com mais calma.

"A vitória foi útil no sentido de que há outro obstáculo superado psicologicamente. Depois de vencer, você fica muito mais relaxado. Isso arredondou o quadro geral mais a favor de Pérez", explicou.

Por outro lado, o austríaco de 77 anos, responsável pelo programa de jovens pilotos da Red Bull, lembrou quando Pérez participou de um teste em Portugal em 2010 para avaliar a sua possível incorporação ao programa.

“Tivemos um encontro com o Pérez uma vez, há muito, muito tempo no Estoril. (Daniel) Ricciardo estava lá também. Nas long runs ele era tão rápido como o Ricciardo. Mas depois, fizemos uma espécie de simulação de classificação de quatro voltas, e ele foi um pouco mais lento. Isso foi pouco antes de ele se tornar um piloto júnior da Ferrari. Portanto, temos um pouco de história com ele", disse Marko.

