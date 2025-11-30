Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar

Consultor da Red Bull acredita que o piloto da Mercedes deixou o atual líder do campeonato passar de propósito na corrida de domingo em Losail

Filip Cleeren Ronald Vording
Publicado:

O consultor de automobilismo e 'voz forte' da Red Bull, Helmut Marko, acha que foi "óbvio" que Andrea Kimi Antonelli deixou Lando Norris passar de propósito no final do GP do Catar de Fórmula 1.

Norris parecia destinado a terminar em quinto atrás de Antonelli após uma estratégia mal executada que o tirou da disputa pelo pódio, com ultrapassagens no circuito de Losail, em Doha, sendo muito difíceis sem uma vantagem significativa de velocidade.

Mas, na penúltima volta, Antonelli cometeu um erro ao deslizar os pneus traseiros e sair da pista na Curva 10, permitindo que Norris roubasse a quarta colocação e, com isso, dois pontos cruciais para o campeonato, já que agora ele chega a Abu Dhabi com uma vantagem de 12 pontos sobre Verstappen, em vez de 10.

No rádio, o engenheiro de corrida de Verstappen, Gianpiero Lambiase, disse que parecia que Antonelli havia simplesmente deixado Norris passar, e o experiente consultor da equipe, Marko, afirmou que foi "óbvio" que isso aconteceu.

Quando questionado após a corrida pelo Motorsport.com, Marko disse: "foram duas vezes em que ele mais ou menos deixou o Lando passar. Foi tão óbvio", disse o austríaco.

Helmut Marko, Red Bull Racing

Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto por: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Antonelli agora ajuda nosso principal concorrente, na Áustria ele estava batendo [em Verstappen] por trás".

Marko não explicou por que estava tão convencido disso, já que, embora a McLaren seja uma equipe cliente da Mercedes, o chefe da equipe, Toto Wolff, também não esconde seu desejo de um dia levar Verstappen para a Mercedes

Antonelli explicou que perdeu o controle do carro ao ser pego no vácuo do Williams de Carlos Sainz à sua frente. "Com o pneu duro eu estava pressionando bastante e, eventualmente, estava entrando no DRS", disse ele. "Mas tive um momento crítico e quase bati, então saí da pista e perdi a posição para o Lando, o que foi muito irritante".

"Eu estava relativamente confortável porque ele ficou fora do DRS por algumas voltas, e no vácuo simplesmente não dava para ultrapassar. Então, senti que poderia tê-lo segurado, mas cometi um erro", explicou Kimi.

Filip Cleeren
Filtros