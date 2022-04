Carregar reprodutor de áudio

No GP da Austrália de Fórmula 1, Sergio Pérez teve seu melhor resultado do ano até aqui, aproveitando o abandono de Max Verstappen para terminar em segundo, atrás de Charles Leclerc. E sua performance rendeu vários elogios de Helmut Marko, consultor da Red Bull, que afirmou que o mexicano esteve no mesmo nível do campeão de 2021 neste domingo.

Pérez largou em terceiro, mas perdeu uma posição para Lewis Hamilton no começo, se recuperando graças à entrada do safety car após a rodada de paradas. E com o abandono de Verstappen e a ultrapassagem em cima de George Russell, se viu apenas atrás de Leclerc na bandeirada.

Esse foi o primeiro pódio de Pérez no ano, após o abandono no Bahrein e o azar na Arábia Saudita, quando estava em condições de vencer, mas acabou atrapalhado pela entrada do safety car, que favoreceu os rivais.

A atuação de Checo não passou despercebida para o pessoal da Red Bull, que afirmaram que o mexicano fez o melhor possível para a equipe após o abandono de Verstappen.

"Checo fez uma ótima corrida e esteve à altura de Max. Perdeu uma posição na largada, mas foi uma saída sensacional de Hamilton", comentou Marko, que comentou também que a Red Bull considerou pedir à Pérez a volta mais rápida da corrida. "Mas era uma causa perdida, porque Leclerc era mais de um segundo mais rápido".

Marko falou ainda sobre o rendimento do mexicano nas classificações neste ano, o principal ponto fraco de Pérez em 2022, mas acredita que agora ele vem mostrando uma forma completamente diferente.

"Isso é o que esperávamos dele. E hoje estamos felizes com o fato de Checo ter podido pelo menos terminar em segundo".

Christian Horner, chefe da Red Bull, também elogiou o trabalho de Pérez na Austrália.

"Acredito que Checo teve uma corrida excepcional. Mais uma vez teve azar com o safety car, mas já sabemos, fez uma ultrapassagem impressionante em cima de Lewis na chicane de alta velocidade e, logo, passou Fernando [Alonso] e George [Russell] para chegar ao pódio. Fo uma grande recuperação", disse Horner à Sky Sports F1.

Com a segunda posição na Austrália, Pérez subiu para quarto no Mundial de Pilotos com 33 pontos, 38 a menos que o líder Leclerc.

