O 'chefão' da Red Bull, Helmut Marko, admitiu que a escolha da equipe de colocar pneus duros no RB21 de Max Verstappen ao parar nos boxes após o safety car no fim do GP da Espanha de F1 foi um "desastre". O time praticamente não teve escolha, pois já tinha feito três pit stops e nenhum composto mais aderente em bom estado sobrando, o que prejudicou muito a corrida do holandês neste domingo (1).

Com a ousada tática de três paradas, o tetracampeão parecia a caminho de um pódio garantido em Barcelona, até que o carro de segurança atrapalhou os planos. Oscar Piastri, Lando Norris e a maioria dos outros pilotos entre os dez primeiros puderam trocar para um conjunto relativamente novo de pneus macios, o que o fez ser ultrapassado por Charles Leclerc e George Russell, levando ainda uma punição no fim.

Nenhuma equipe havia pilotado com um jogo duro de pneus, ou seja, além de já serem menos aderentes, a Red Bull ainda tinha poucos dados técnicos para usar de base. Verstappen cruzou a linha de chegada em quinto lugar, mas caiu para décimo lugar devido a uma penalidade de tempo de dez segundos por ter se envolvido em uma colisão supostamente deliberada com Russell.

Quinze pontos "certos" tornaram-se apenas um e, depois disso, houve muita discussão sobre a estratégia da equipe e a reação do holandês. "Só tínhamos um conjunto de pneus duros restante", afirmou Marko à ORF. "A alternativa era um conjunto de pneus macios que já haviam sido usados ​​por sete voltas e presumimos que o pneu duro era a melhor solução", continuou.

Isso acabou não sendo o caso, admitiu o consultor. Ele observou que aquecer esses pneus foi um "desastre" e que o C1 foi "pelo menos um segundo mais lento em termos de aderência" em comparação aos macios. "Claro que houve alguns momentos em que Max ficou frustrado", lamentou o austríaco.

"Ele reagiu de forma um pouco agressiva, o que é compreensível, mas o fato de ter recebido uma penalidade de dez segundos e terminado apenas em décimo torna tudo ainda mais decepcionante", ressaltou Marko, sem isentar seu piloto de culpa. "No geral, foi um fim de semana difícil. Normalmente, não conseguimos vencer as McLarens, por isso optamos pelas três paradas. Pensamos que poderíamos estar mais perto aqui e desafiá-los, mas infelizmente não foi o caso."

Logo após o pit stop, Verstappen pareceu muito surpreso com a decisão da equipe de colocar pneus duros. Antes de ir aos boxes, ele perguntou quais ainda estavam disponíveis. No entanto, a resposta só veio depois, e ele não gostou. "Ele não estava envolvido", enfatiza Marko sobre a escolha dos compostos.

"Ele não sabia quais jogos ainda estavam à disposição e não houve tempo suficiente para explicar a situação em detalhes, mas é claro que ele perguntou o porquê do curo." Questionado se, no fim, a Red Bull deveria ter escolhido os macios gastos, o dirigente admitiu o erro. "Sim, porque você obtém deltas para os diferentes compostos, que mostram as diferenças nos tempos de volta e na aderência", explicou.

O primeiro problema começou durante a volta de aquecimento - ele não conseguiu aquecer o pneu de jeito nenhum", acrescentou Marko. "E quando o pneu finalmente atingiu a temperatura ideal, o desempenho ainda foi pelo menos um segundo mais lento do que o dos macios", concluiu.

O desfecho do GP da Espanha, com Verstappen apenas na décima colocação, prejudicou-o muito no Mundial de Pilotos. Com o resultado, ele "estacionou" no terceiro lugar na tabela, 39 pontos atrás de Lando Norris, o vice-líder, e a 49 de Oscar Piastri, que venceu a prova e lidera a dobradinha da McLaren.

