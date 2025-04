Helmut Marko estabeleceu um prazo para a Red Bull se recuperar na temporada 2025 da Fórmula 1 e tentar disputar com a McLaren o título de construtores antes de oficialmente 'jogar a toalha'.

Enfrentando dificuldades com o RB21 desde a pré-temporada no Bahrein, a Red Bull ainda não conseguiu se encontrar neste ano. Na tabela, amarga o terceiro lugar, atrás de McLaren e Mercedes, com 36 pontos, todos conquistados por Max Verstappen.

Tentando melhorar a realidade da equipe, o esquadrão de Milton Keynes optou por uma troca precoce entre Liam Lawson e Yuki Tsunoda, rebaixando o neozelandês para a RB e promovendo o japonês ao time principal. E, na visão de Marko, a Red Bull não tem muito tempo para reagir.

"Temos cinco corridas para melhorar o carro e voltar à disputa pelo título. Depois disso, será tarde demais", destacou ao jornal austríaco Kleine Zeitung.

Com uma vitória de Lando Norris e uma de Oscar Piastri, a McLaren, claramente, é a franca favorita na atual temporada. O conjunto: dupla de pilotos e carro é o grande destaque e triunfo da equipe de Woking, na visão do consultor.

"A McLaren atual é como a Red Bull em 2023. Eles têm um carro que funciona em todas as condições, em qualquer clima e em todas as pistas. Atualmente, ela é a favorita absoluta, com dois pilotos fortes e um carro forte", concluiu.

