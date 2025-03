Helmut Marko é, sem dúvidas, um dos nomes que mais atrai as atenções do paddock da Fórmula 1. As declarações do polêmico consultor da Red Bull sempre dão o que falar, e não foi diferente na manhã desta terça-feira (11) no Brasil.

Em entrevista à ServusTV, emissora austríaca que pertence ao Grupo Red Bull, Marko fez uma análise dos cinco pilotos estreantes da temporada 2025 da F1 que está dando o que falar. Nas redes sociais, os fãs brasileiros não pouparam críticas ao consultor do time austríaco, afirmando que ele está menosprezando o potencial do novo piloto da Sauber.

Mas o quanto de críticas há de fato na fala de Marko sobre Bortoleto? E o quanto que o consultor da Red Bull acerta em sua análise em termos dos dados apresentados por ele? É o que o Motorsport.com apresenta neste especial.

Confira abaixo como Marko definiu cada um dos cinco estreantes:

Andrea Kimi Antonelli: "Claramente um piloto nivel A, apesar de estar sobre imensa pressão. Sua performance é impressionante - já completou mais de 10 mil km em testes, mas já teve duas fortes batidas. Dá para ver a pressão o afetando. Toto Wolff quer replicar a história de Verstappen na Mercedes. Mas entrar direto em uma equipe de ponta será desafiador para ele".

Gabriel Bortoleto: "Coloco ele como um piloto nível B. Ele é um piloto muito inteligente. Ele venceu a F3, mas com apenas uma vitória. Ele tende a ficar fora de problemas. Na F2, ele teve apenas duas vitórias. Ele é um piloto que traz o carro de volta pra casa, tem uma ótima noção de estratégia e gerenciamento de pneus, mas não vejo aquela velocidade nele".

Jack Doohan: "Piloto nível C. Não acho que ele vai completar a temporada".

Oliver Bearman: "Nível A. Muito rápido, mas teve muitas batidas na Fórmula 2 e na Fórmula 3 porque corre muitos riscos. Ele opera no limite. Ele pode não subir ao topo tão rapidamente quanto o Antonelli. Mas é definitivamente nível A"

Isack Hadjar: "Hadjar perdeu o campeonato por apenas quatro ou cinco pontos. Nossos analistas de dados apontam que ele perdeu cerca de 80 pontos por falhas técnicas e outros problemas. Então ele é muito rápido. Eu diria que, se ele continuar a se desenvolver bem e aprender a controlar suas emoções, ele também tem potencial para ser um piloto nível A".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Oliver Bearman, Haas F1 Team, Isack Hadjar, RB F1 Team, Carlos Sainz, Williams, Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

'Analisando as análises' de Marko

Para começarmos a entender a análise de Marko, é preciso, em primeiro lugar, olhar a fundo o que aconteceu na temporada 2024 da Fórmula 2. A tabela abaixo traz alguns dos principais dados dos pilotos na disputa do ano passado: pontos conquistados, pole positions, vitórias, voltas mais rápidas, abandonos e provas fora da zona de pontos (incluindo abandonos).

FÓRMULA 2 PONTOS POLES VITÓRIAS PÓDIOS VOLTAS + RÁPIDAS ABANDONOS PROVAS FORA DA ZONA DE PONTOS BORTOLETO 214,5 2 2 6 2 3 6 HADJAR 192 1 4 4 1 4 13 ANTONELLI 113 0 2 1 4 3 13 (+ 2 não disputadas) BEARMAN 75 0 3 0 1 3 11 (+ 4 não disputadas) DOOHAN X X X X X X X

Marko comete alguns erros em suas análises sobre Bortoleto e Hadjar. Começando com o número de vitórias do brasileiro. Enquanto Gabriel de fato venceu duas corridas na F2 (corridas principais da Áustria e de Monza), ele também triunfou duas vezes na F3 em vez de apenas uma (corridas principais do Bahrein e da Austrália). Já Hadjar não perdeu o título da F2 por apenas quatro ou cinco pontos, e sim por 22,5.

Uma das críticas de Marko a Bortoleto está no fato de o austríaco não ver o brasileiro com velocidade pura. Porém, vale destacar que, dos quatro estreantes do ano, Gabriel é o que fez mais pole positions no ano passado na F2, com duas, contra uma de Hadjar e nenhuma de Bearman e Antonelli, que sofreram com o carro da Prema no ano passado.

Em outro ponto de sua fala, Marko coloca Bortoleto como um piloto confiável, e que tem boas noções de gerenciamento de pneus e estratégia. E isso se reflete em seu grande trunfo contra os rivais na briga pelo título: a baixa taxa de provas sem pontuar.

Enquanto os quatro têm a mesma média de abandonos (3 para Bortoleto, Bearman e Antonelli contra 4 de Hadjar), o brasileiro foi amplamente consistente ao longo do ano, finalizando apenas 6 das 28 corridas fora da zona de pontos, contra 13 de Hadjar e Antonelli (quase metade da temporada) e 11 de Bearman. Por isso, mesmo tendo apenas duas vitórias, a consistência de Gabriel fez toda a diferença, o que se reflete na vitória massiva dele na métrica de pódios: 6 contra 4 de Hadjar, 1 de Antonelli e 0 de Bearman.

Já Andrea Kimi Antonelli é amplamente visto como uma das grandes promessas da nova geração de pilotos. Mas a análise de Marko aponta uma questão que deve ser levada em consideração neste começo de temporada: a pressão que existe em cima do jovem italiano para estrear em uma equipe de ponta, sendo visto como o futuro da Mercedes, e como ele vai lidar com isso.

Doohan ficou de fora da comparação pelo fato de não ter disputado a temporada 2024 da F2, sem ter como analisar seus dados contra os dos demais estreantes. Mesmo assim, creio que há poucas pessoas no paddock que discordam da análise de Marko. Desde o anúncio da contratação de Franco Colapinto como piloto reserva da Alpine, muitos veem Doohan com os dias contados.

E, mesmo assim, o australiano nunca se destacou nas categorias de base, tendo como melhor resultado na F2 o terceiro lugar em 2023, uma temporada com nível de grid mais baixo, perdendo a disputa pelo título para Theo Pourchaire.

