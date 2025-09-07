F1: Marko exalta Red Bull após vitória de Verstappen em Monza e elogia Mekies, substituto de Horner no comando da equipe
"Não somos sonhadores. Mas o sentimento Red Bull, o espírito Red Bull, está de volta", afirmou o consultor de automobilismo da marca taurina na categoria máxima
Além da vitória de Max Verstappen no GP de Itália de Fórmula 1, neste domingo, o consultor de automobilismo da marca de energéticos, Helmut Marko, elogiou o chefe da equipe, Laurent Mekies, substituto de Christian Horner.
Mekies substituiu o antigo CEO da Red Bull Racing e comandante da equipe, Horner, em 9 de julho, deixando o cargo de chefe da equipe Racing Bulls -- na qual foi substituído por Alan Permane. Desde então, o francês implementou mudanças nas estratégias de sexta-feira e também ajudou a promover atualizações no carro do japonês Yuki Tsunoda, deixando-o quase alinhado com o de seu companheiro holandês.
Marko discutiu as mudanças feitas na abordagem da equipe para as duas primeiras sessões de treinos de sexta-feira. "Estamos experimentando coisas e já nos aproximando do limite durante os treinos", explicou o austríaco à Sky Germany. "Isso nos permite encontrar o máximo do carro mais cedo e garante que não estejamos tão distantes na direção da configuração em comparação com o passado", seguiu o austríaco.
"Essa abordagem vem diretamente dele (Laurent)", disse Marko. "Em um nível técnico, a comunicação melhorou significativamente, e isso está tendo um impacto positivo em toda a equipe", continuou o dirigente taurino.
Laurent Mekies, Diretor de Equipe, Red Bull Racing
Foto de: Clive Rose / Getty Images
"Foi a melhor sexta-feira que já tivemos - sinceramente, não me lembro de ter tido uma sexta-feira tão boa em um longo tempo. Mudamos um pouco nossa filosofia de treino, nossa abordagem geral. Temos um novo assoalho no carro, e Max se sentiu confortável desde o início. Passo a passo, fizemos o ajuste fino do carro. Estávamos sempre próximos, mas na sexta estávamos perdendo tempo principalmente no setor 1".
"Corrigimos isso e também nos concentramos em ajustar o carro para a corrida. Optamos por um equilíbrio com downforce relativamente baixo para a corrida - já que nossa velocidade máxima não era excepcional - mas ainda assim com downforce suficiente para lutar pela pole. E Max fez isso de forma brilhante. No último setor, ele conseguiu novamente e encontrou mais um décimo, o que, hoje em dia, é uma grande vantagem."
Sobre a vitória de Verstappen em Monza, Helmut opinou: “Acho que ainda podemos vencer algumas corridas. Já faz um tempo que tiramos o campeonato da cabeça. Não somos sonhadores. Mas o sentimento Red Bull, o espírito Red Bull, está de volta”.
Veja DEBATE sobre o GP da Itália de F1, em Monza:
Watch: F1 AO VIVO: O GP DA ITÁLIA em DEBATE | PÓDIO
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1 - "Isack é diferente": Marko insinua possível promoção de Hadjar para Red Bull em 2026
F1: Antonelli responde comentários de Marko sobre "pressão" na Mercedes
F1: Red Bull explica por que escolheu Pérez em vez de Hulkenberg
Max Verstappen quebra recorde de volta mais rápida da F1; confira histórico
F1: Marko acredita que Red Bull pode brigar pela vitória em Monza sob uma condição
F1: Verstappen revela motivo para não querer pilotar pela Ferrari no futuro próximo
Últimas notícias
NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa
F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza
Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025
Verstappen monstro, Bortoleto sólido, McLaren e mais: os destaques do GP da Itália
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários