Fórmula 1 GP da Itália

F1: Marko exalta Red Bull após vitória de Verstappen em Monza e elogia Mekies, substituto de Horner no comando da equipe

"Não somos sonhadores. Mas o sentimento Red Bull, o espírito Red Bull, está de volta", afirmou o consultor de automobilismo da marca taurina na categoria máxima

Lydia Mee
Editado:
Helmut Marko, Red Bull Racing

Além da vitória de Max Verstappen no GP de Itália de Fórmula 1, neste domingo, o consultor de automobilismo da marca de energéticos, Helmut Marko, elogiou o chefe da equipe, Laurent Mekies, substituto de Christian Horner.

Mekies substituiu o antigo CEO da Red Bull Racing e comandante da equipe, Horner, em 9 de julho, deixando o cargo de chefe da equipe Racing Bulls -- na qual foi substituído por Alan Permane. Desde então, o francês implementou mudanças nas estratégias de sexta-feira e também ajudou a promover atualizações no carro do japonês Yuki Tsunoda, deixando-o quase alinhado com o de seu companheiro holandês.

Marko discutiu as mudanças feitas na abordagem da equipe para as duas primeiras sessões de treinos de sexta-feira. "Estamos experimentando coisas e já nos aproximando do limite durante os treinos", explicou o austríaco à Sky Germany. "Isso nos permite encontrar o máximo do carro mais cedo e garante que não estejamos tão distantes na direção da configuração em comparação com o passado", seguiu o austríaco.

"Essa abordagem vem diretamente dele (Laurent)", disse Marko. "Em um nível técnico, a comunicação melhorou significativamente, e isso está tendo um impacto positivo em toda a equipe", continuou o dirigente taurino.

Laurent Mekies, Diretor de Equipe, Red Bull Racing

Laurent Mekies, Diretor de Equipe, Red Bull Racing

Foto de: Clive Rose / Getty Images

"Foi a melhor sexta-feira que já tivemos - sinceramente, não me lembro de ter tido uma sexta-feira tão boa em um longo tempo. Mudamos um pouco nossa filosofia de treino, nossa abordagem geral. Temos um novo assoalho no carro, e Max se sentiu confortável desde o início. Passo a passo, fizemos o ajuste fino do carro. Estávamos sempre próximos, mas na sexta estávamos perdendo tempo principalmente no setor 1".

"Corrigimos isso e também nos concentramos em ajustar o carro para a corrida. Optamos por um equilíbrio com downforce relativamente baixo para a corrida - já que nossa velocidade máxima não era excepcional - mas ainda assim com downforce suficiente para lutar pela pole. E Max fez isso de forma brilhante. No último setor, ele conseguiu novamente e encontrou mais um décimo, o que, hoje em dia, é uma grande vantagem."

Sobre a vitória de Verstappen em Monza, Helmut opinou: “Acho que ainda podemos vencer algumas corridas. Já faz um tempo que tiramos o campeonato da cabeça. Não somos sonhadores. Mas o sentimento Red Bull, o espírito Red Bull, está de volta”.

Lydia Mee Fórmula 1 Helmut Marko Laurent Mekies Red Bull Racing
Lydia Mee
