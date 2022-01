Para Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, o desempenho de Carlos Sainz Jr. na temporada da Fórmula 1 de 2021 pela Ferrari mostrou que Charles Leclerc não é o "milagroso que todos achavam". O espanhol terminou o último campeonato de pilotos à frente do monegasco por 5,5 pontos de vantagem, apesar de ter perdido no duelo de classificações e resultados à frente.

A performance foi destacada principalmente por ter sido seu primeiro ano na escuderia italiana, que costuma ser de adaptação. Segundo Marko, se eles vierem com um bom carro em 2022, Sainz pode "certamente" disputar o título.

"Carlos é um piloto muito bom e o fato de ele ter deixado a Red Bull não foi devido a suas performances", disse o conselheiro da equipe austríaca à revista alemã Auto Bild sobre a passagem do espanhol pela Toro Rosso, de 2015 a 2017. "De qualquer forma, ele mostrou que Leclerc provavelmente não é o menino milagroso que muitos pensavam que ele fosse."

"Devido à mudança de regulamento, é difícil fazer previsões para esta temporada, mas se a Ferrari fizer um grande sucesso com o novo carro, Sainz certamente pode competir pelo título", acrescentou.

A Ferrari chega à nova temporada com altas expectativas. Além do 'super motor' que prepara, e inclusive já testou partes em 2021, a escuderia recuperou com facilidade os 20 cavalos perdidos após a introdução do etanol, que foi uma dor de cabeça para as equipes. Ao que tudo indica, a futura unidade de potência já superou facilmente a da última temporada.

