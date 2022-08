F1- Marko: "Ferrari mais rápida que a Red Bull? Não é verdade"

Carregar reprodutor de áudio

Com a Fórmula 1 em meio à sua pausa de verão, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, interrompeu suas férias para uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com. E entre os tópicos abordados, o austríaco explicou porque acredita que o RB18 (quase) nunca foi mais lento que a Ferrari na primeira metade do campeonato.

Marko nunca foi uma pessoa trivial, especialmente em suas declarações. Sempre que decide responder a perguntas, tem a certeza de que suas declarações irão repercutir. Nesta conversa, falou sobre vários pontos, como o duelo de performance entre o RB18 e o F1-75, discordando de quem vê o carro da Ferrari como mais rápido.

"Se a Ferrari é um pouco mais forte que nós? Não vejo assim. Sempre estivemos no mesmo nível, exceto em Barcelona. Muitas vezes eram as condições do dia que decidiam quem estaria em vantagem, além de problemas estratégicos ou técnicos, que são menos frequentes conosco. É nas voltas lançadas que podemos estar um pouco aquém deles".

"Leclerc tem tantas poles quanto nós temos vitórias na temporada. E a pole não diz muita coisa. Quando você está na corrida e tem condições de ultrapassar, não é um critério tão importante. Apenas em pistas como Mônaco ou Singapura que a situação é um pouco diferente".

Marko deu alguns exemplos para apoiar sua tese. Primeiro, Paul Ricard, prova em que Charles Leclerc não chegou ao fim devido a um erro que o obrigou a abandonar enquanto liderava.

"O importante é que podemos ir rápido sem sobrecarregar os pneus, sem forçá-los demais. E devo dizer que não concordo nada com a suposição de que a Ferrari é superior a nós. Em Le Castellet Max foi mais rápido na corrida".

"Ao longo da temporada, sempre foi um embate. Depende do ritmo do dia, das atualizações. Elas sempre têm um efeito particular para uma corrida ou duas, mas mesmo essas não criaram mudanças significativas no desempenho".

