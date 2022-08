Carregar reprodutor de áudio

Helmut Marko, consultor esportivo da Red Bull, esclareceu que não há como Pierre Gasly deixar a AlphaTauri para a temporada 2023, em meio ao agitado mercado de pilotos de Fórmula 1.

A categoria está em férias de verão, mas há muita atividade no mercado de pilotos após a decisão de Fernando Alonso em deixar a Alpine para se juntar à Aston Martin na próxima temporada.

A mudança do piloto espanhol de Enstone para Silverstone para preencher a vaga deixada por Sebastian Vettel após sua aposentadoria no final do ano levou a Alpine a anunciar Oscar Piastri, seu atual piloto reserva, como novo parceiro de Esteban Ocon.

No entanto, o australiano negou que correrá pela equipe liderada por Otmar Szafnauer, enquanto acredita-se que tenha um vínculo assinado com a McLaren para substituir Daniel Ricciardo.

Embora a Alpine tenha declarado sua intenção de defender o contrato que afirma ter com a Piastri, é provável que precise de outro piloto para completar sua formação para 2023.

Ricciardo aparece como a escolha lógica, e de fato, Szafnauer já disse que não haveria problema para o australiano retornar à equipe pela qual já correu em 2019 e 2020, embora no meio da temporada boba da F1 outros nomes fossem adicionados.

Um deles é o de Pierre Gasly, que tem contrato válido com a Red Bull e em junho passado foi anunciado que continuará em AlphaTauri durante a próxima temporada da categoria.

Por via das dúvidas, Helmut Marko, que administra o plantel de pilotos ligados à Red Bull, saiu para esclarecer que o francês não está no mercado.

"Não há cláusula de rescisão com Gasly, não havia antes das férias de verão e não haverá depois das férias de verão", assegurou o austríaco ao Sport1.

A publicação alemã também cita declarações de Franz Tost, chefe da AlphaTauri, indicando que não faria sentido deixar Gasly ir para outra equipe do grid.

"Não faz sentido para a Red Bull deixar Pierre ir. Se um piloto da Red Bull tem problemas, não há outro piloto adequado que possa substituí-lo. Apenas Gasly pode fazer isso", disse Tost.

Desde que foi enviado da Red Bull para a Toro Rosso (agora AlphaTauri) no meio da temporada de 2019, Gasly terminou todos os campeonatos entre os dez primeiros, mas atualmente está em 13º na classificação com 16 pontos e apenas três resultados pontuando.

