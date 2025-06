Yuki Tsunoda fez sua oitava corrida pela Red Bull no GP do Canadá da Fórmula 1 neste fim de semana - e ainda assim já há especulações sobre um possível substituto para o piloto japonês. Afinal, não houve bons resultados ao lado de Max Verstappen até agora. O consultor Helmut Marko, apesar de elogiar Isack Hadjar, garantiu Yuki na escuderia austríaca até o final do ano.

A Red Bull substituiu Liam Lawson por Tsunoda após as duas primeiras corridas da temporada, para que ele pudesse apoiar Verstappen na luta pelo campeonato mundial.

Mas, até agora, Tsunoda não tem sido a ajuda que ele esperava. Nas últimas três corridas, em Mônaco, Barcelona e Montreal, ele não marcou um único ponto. No entanto, Helmut Marko enfatizou ao Kleine Zeitung antes da corrida canadense: "O plano é que Yuki termine a temporada".

O austríaco continuou: "Ele já está fazendo um bom trabalho na corrida, é apenas na classificação que ele tem dificuldades. Especialmente quando há mudanças de qualquer tipo, ele tem problemas com elas." As coisas foram muito parecidas em Montreal.

Tsunoda ficou de fora do Q3 no sábado e foi cerca de meio segundo mais lento que Verstappen. Devido a uma penalidade, ele também teve que largar do fundo do pelotão no domingo, mas pelo menos lutou para chegar à 12ª posição na corrida.

Marko exige "o máximo de pontos possível"

Mais uma vez, porém, não houve pontos. Antes do fim de semana, Marko havia estabelecido a meta de marcar pontos no campeonato e declarou que Tsunoda simplesmente tinha que conseguir "o máximo possível" de agora em diante. Em vez disso, o fato de não ter terminado a corrida seguinte não fez com que as críticas ficassem mais calmas.

Especialmente porque o piloto japonês não é nem mesmo o segundo melhor piloto da empresa Red Bull no campeonato mundial, atrás de Verstappen, mas do novato Isack Hadjar, da Racing Bulls. Enquanto Tsunoda tem apenas dez pontos no total este ano, o francês já conquistou 21 pontos.

"Ele é sensacional", elogiou Marko antes do fim de semana no Canadá e explicou: "Ele pilota bem em todos os circuitos, independentemente de conhecê-los ou não. Sua estreia na Fórmula 1 foi muito além das nossas expectativas até agora. Ele certamente tem um grande futuro pela frente".

No entanto, o plano, pelo menos por enquanto, não é promover Hadjar para a Red Bull já em 2025. O próprio piloto de 20 anos admitiu recentemente, de forma bastante aberta, que "ainda não se sente pronto" para uma promoção à equipe principal.

Rosberg aconselha Hadjar a não se mudar

O especialista Nico Rosberg acha que isso é bom. Ele explicou na Sky durante a corrida de Montreal que Hadjar teria que "recusar" de qualquer forma se a Red Bull lhe oferecesse uma promoção. "Você simplesmente diz não, você não vai ficar ao lado de Max Verstappen", adverte Rosberg.

O campeão de 2016 lembra que, recentemente, nenhum companheiro de equipe teve chance contra o holandês. "Veja o Albon, como ele se comporta contra Sainz [na Williams]", diz Rosberg, citando um exemplo e lembrando que Albon estava "seis décimos atrás de Max todas as vezes" na Red Bull.

Na Williams, ele agora tem um bom desempenho contra Carlos Sainz, o que, para Rosberg, é um argumento a favor do fato de que, mesmo sendo um piloto de F1 realmente bom no mesmo carro, você só pode perder para Verstappen. Portanto, Hadjar não deve nem tentar.

No entanto, o problema pode se agravar até 2026, no máximo, já que a Red Bull ainda não confirmou um companheiro de equipe para Max Verstappen no próximo ano. E se a forma de Tsunoda não melhorar logo, é muito improvável que ele consiga uma segunda temporada com os taurinos.

Aliás, não seria a primeira vez que os planos da Red Bull mudariam em curto prazo, mesmo durante a atual temporada. No verão de 2019, por exemplo, Helmut Marko deu a Pierre Gasly uma garantia de emprego até o final do ano. Pouco tempo depois, Alexander Albon sentou-se no segundo Red Bull.

Á ERA para Norris? MAX tem chance? 'CAUSOS' COM PIQUET! Hamilton, Bortoleto e Indy | BIA FIGUEIREDO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/66595363/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!