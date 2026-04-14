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F1: Marko impediu transferência de Tsunoda para Haas, diz portal inglês

Japonês foi dispensado da posição de titular no fim da última temporada

Neşe Akkoyun
Editado:
Yuki Tsunoda vom Aus überrascht: Mir wurde erst was anderes gesagt ...

Dispensado pela Red Bull após o fim da temporada de 2025 da Fórmula 1Yuki Tsunoda teria sido alvo de grande interesse pela Haas, no entanto, a transferência para o time americano foi bloqueada por Helmut Marko, ex-consultor do time austríaco. A informação é do jornalista Scott Mitchell-Malm, do portal The Race

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Havia grandes expectativas em relação ao piloto japonês, promovido para a Red Bull no início da temporada, substituindo Liam Lawson. No entanto, ele não conseguiu manter o desempenho que tinha na Racing Bulls.

Com a promoção de Isack Hadjar para o time principal e a contratação direta de Arvid Lindblad da F2, Tsunoda ficou fora do grid. Atualmente, ocupa o cargo de piloto reserva, mas pode precisar deixar a equipe para conseguir uma nova vaga em tempo integral.

Mitchell-Malm sugeriu que a Haas poderia oferecer uma nova oportunidade a Tsunoda em 2027, acrescentando ainda que o chefe Ayao Komatsu, queria o japonês no time há um ano.

No entanto, o desejo de Marko em manter todas as opções em aberto para 2026 eliminou essa possibilidade ainda em um estágio inicial. Curiosamente, o austríaco se despediu da Red Bull no final da temporada.

Helmut Marko

Helmut Marko

Foto: circuitpics.de

Enquanto Tsunoda mantém sua ligação com a Honda, a Haas continua com o patrocínio e cooperação técnica com a Toyota. Apesar disso, afirma-se que a rivalidade entre as duas montadoras japonesas não seria obstáculo a um possível acordo.

“O caminho de Tsunoda de volta à F1 pode ser a Haas. Komatsu estava muito interessado nele no ano passado, mas Marko acabou com essa possibilidade ainda no início", escreveu Mitchell-Malm.  “Na primeira parte do ano passado, Tsunoda era um nome que chamava a atenção no mercado. Considerando a parceria com a Toyota, ele parece ser uma opção lógica. A transferência também pode abrir um novo caminho para os jovens pilotos japoneses e incentivá-los a ingressar no esporte”.

Enquanto se especula que Tsunoda possa ingressar na Haas no lugar de Esteban Ocon, cujo desempenho tem sido criticado, Oliver Bearman está gradualmente assumindo a posição de nome principal, apesar da inexperiência.

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