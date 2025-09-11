Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

F1: Marko indica possível companheiro de Verstappen na Red Bull em 2026

Consultor da equipe austríaca deu pistas de quem pode ser o segundo piloto da escuderia na próxima temporada

Redação Motorsport.com
Publicado:
Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto de: Piotr Zajac / NurPhoto via Getty Images

A Red Bull ainda não definiu quem vai ser o companheiro de equipe de Max Verstappen em 2026, mas o consultor e 'voz forte' da escuderia austríaca, Helmut Marko, já deu dicas de quem deve ocupar o segundo assento do time de Milton Keynes na próxima temporada da Fórmula 1.

Leia também:

Em entrevista ao jornal austríaco Kleine Zeitung, Marko elogiou o piloto da Racing Bulls Isack Hadjar, afirmando que o jovem francês "certamente tem força mental para enfrentar Verstappen" e que pode ser a escolha da marca de energéticos para 2026.

 "Ele também não comete erros, o que é realmente surpreendente para um piloto iniciante. Ele melhora em cada pista e se envolve totalmente depois de algumas voltas, independentemente de já ter pilotado lá antes. Ele é um cara muito rápido e está se desenvolvendo".

Sobre a formação das duas equipes (Red Bull e a irmã Racing Bulls), o consultor espera que elas mantenham as escolhas dentro do 'guarda-chuva' de pilotos da marca de bebidas energéticas, com a opção de Arvid Lindblad, júnior que hoje corre na Fórmula 2, caso Yuki Tsunoda ou Liam Lawson sejam dispensados. No entanto, ele ainda observa o mercado de pilotos com cuidado.

"Fundamentalmente, queremos manter o nosso grupo de pilotos quando se trata dos cockpits para 2026. Se um super talento surgir [de fora do time], não vamos fechar os olhos, é claro, mas esse não é o caso no momento", concluiu.

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Redação Motorsport.com Fórmula 1
Filtros