Montoya, Barrichello e mais: Quem fez o caminho da F1 para a Indy antes de Mick Schumacher
Stock Car: Confira horários e como assistir ao retorno da etapa de Brasília, com a final da Stock Light
MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026
GP do Catar de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Losail, com corrida sprint e F2
F1: Marko admite que Red Bull tinha "contrato pronto" para Norris; entenda
Moreira revela o que foi mais difícil na adaptação para MotoGP
F1: Jos Verstappen 'levanta lebre' e aponta "diferença" entre carros da McLaren
Alonso detona GP de Las Vegas: Pista "não é do padrão da F1"
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Marko ironiza mensagem no rádio da McLaren que mandava Norris atacar Verstappen

Tetracampeão venceu o GP de Las Vegas sem que nenhum piloto conseguisse igualar seu ritmo na noite de sábado

Ed Hardy
Ed Hardy
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Helmut Marko, consultor de automobilismo da Red Bull, admitiu rir quando a McLaren disse a Lando Norris para atacar o dominante Max Verstappen durante o GP de Las Vegas de Fórmula 1. O tetracampeão venceu a partir do segundo lugar no grid, depois de ultrapassar o pole Norris na Curva 1, quando o piloto da McLaren foi para a lateral depois de defender a parte interna com muita agressividade. 

George Russell também ultrapassou Norris no início da corrida e, em seguida, pressionou Verstappen, que resistiu ao ataque do piloto da Mercedes antes do britânico ir para o box na 17ª volta.

Norris foi o próximo dos líderes a ir para os boxes na 22ª volta, com Verstappen esperando até a 25ª volta para um novo jogo de pneus; os três primeiros permaneceram como estavam após os pitstops.

Mas Norris ganhou ritmo em seu próximo stint, o que o levou a ultrapassar Russell quando faltavam 16 voltas para o final, antes de ser informado "vamos pegar Max", que liderava por alguns segundos.

Verstappen foi informado da mensagem de rádio da McLaren e respondeu marcando a volta mais rápida, aumentando rapidamente sua vantagem sobre Norris para terminar com 20,7s de vantagem.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Embora grande parte dessa vantagem se devesse ao fato de o líder do campeonato ter economizado combustível nas últimas voltas, Marko ainda ficou surpreso com a resposta de Verstappen, afirmando que ele estava no controle total. 

"Ele conseguiu manter facilmente o ritmo dos que estavam atrás dele e, portanto, economizar os pneus", disse Marko à Sky Sports Alemanha. "Também ficamos mais tempo fora do que todos os outros".

"É claro que sabíamos o estado dos pneus dos rivais e o mais engraçado foi a mensagem que veio da McLaren: 'Ataque Max, ultrapasse-o'. E então ele fez uma volta mais rápida atrás da outra, só para deixar as coisas claras".

"Mas ele fez isso com muita confiança e facilidade. Não tivemos nenhum problema. Lando teve alguns problemas no final, porque estava dois ou três segundos mais lento. Infelizmente, não havia ninguém que pudesse tirar proveito disso".

"Mas desde a primeira volta... Eu não diria que [Max] venceu a largada. Ele ganhou a primeira curva e praticamente forçou Norris a cometer um erro".

Em sua entrevista com a mídia escrita, Marko declarou que foi "um show inacreditável de Max Verstappen", e o chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies, ficou igualmente admirado com seu piloto.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Acho que ele provavelmente tinha ainda mais ritmo do que o que vimos no carro", disse Mekies.  "Houve algumas vezes no segundo stint em que pedimos que ele aumentasse o ritmo quando Lando estava pressionando, e sempre que foi necessário, ele aumentou o ritmo".

"Então, acho que, no geral, foi uma aula magistral dele, sem dúvida. No fim de semana da corrida, ninguém se preparou adequadamente porque as sessões de treinos foram perturbadas por uma ou outra coisa".

"Para ser tão forte no domingo, com a degradação dos pneus, a execução e o ritmo de corrida, acho que Max merece um grande parabéns por ter acertado em cheio novamente".

Vegas foi a sexta vitória de Verstappen na temporada 2025 e, devido à dupla desclassificação da McLaren após a corrida, o holandês está 24 pontos atrás do líder do campeonato, Norris, faltando duas etapas para o final.

Ele também está empatado em pontos com Piastri em segundo, o que é uma conquista notável, considerando a superioridade da McLaren no início da temporada.

Mas as melhorias em Monza, em setembro, causaram um ressurgimento da Red Bull e, com quatro vitórias nos últimos sete GPs, Verstappen continua na briga pelo título, faltando ainda o Catar e Abu Dhabi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Chris Graythen / Getty Images

"Em termos de pilotagem e do que ele faz, acho que ele é tão bom ou melhor do que tudo o que vimos", disse Mekies. "Há muitos, muitos exemplos este ano. Agora sabemos que sofremos na primeira parte da temporada. Os rapazes [da equipe] têm feito um trabalho incrível para dar a volta por cima no carro".

"E agora que ele pode lutar novamente pela vitória, ele faz uma aula magistral após a outra, então é isso que acontece. Fazemos o que sempre dissemos que estávamos fazendo: levamos corrida por corrida. Uma vitória é uma vitória. É fácil esquecer como é difícil vencer. Você precisa fazer tudo certo, e é assim que encaramos a situação".

"Analisamos cada uma das corridas. Não dá para imaginar uma situação mais diferente no Qatar do que em Las Vegas. Agora tudo é o oposto de Vegas, então vamos reiniciar e tentar acertar o fim de semana novamente", concluiu Mekies.

Reportagem adicional de Ronald Vording e Filip Cleeren

