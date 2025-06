Enquanto Max Verstappen provou ser o "melhor do resto" na classificação para o GP da Espanha de Fórmula 1, ficando atrás apenas das duas McLarens, alcançando exatamente o resultado no qual Christian Horner estava apostando antes do início, a sessão foi desastrosa para Yuki Tsunoda.

O japonês ficou no Q1 e terminou na 20ª posição. Esta é a segunda vez em 2025 em que o segundo carro da Red Bull ficou em último no quali, após Liam Lawson no GP da China.

O japonês já vinha com dificuldades nas simulações de classificação e corrida na sexta-feira e não conseguiu reverter essa situação em 24 horas. De fato, quando Tsunoda se apresenta à imprensa, ele também deixa clara sua insegurança.

Tsunoda também não tem uma resposta: "Nada funciona".

"Desde a primeira volta no primeiro treino, eu disse pelo rádio que algo não estava certo. Esse nível não corresponde às minhas expectativas, tanto em termos de aderência quanto de como me sinto no carro", disse ele ao Motorsport.com.

"Tentamos resolver isso durante todo o fim de semana. Mas quando falta aderência em um sentido geral, você pode mudar a configuração, mas isso parece apenas um band-aid. Não conseguimos resolver a verdadeira limitação que eu tinha e isso é uma pena".

A situação é ainda mais dolorosa para Tsunoda porque ele achava que sua volta no final do Q1 tinha sido muito boa, como ele imediatamente disse pelo rádio.

"Até Mônaco, eu sempre conseguia fazer um bom progresso. Eu estava sempre perto de Max e, às vezes, era um pouco mais rápido do que ele, mas nos últimos dois finais de semana, de repente, tudo caiu como o inferno. Não importa o que eu faça, em qualquer volta, não ajuda em nada".

"A simulação de corrida foi um bom exemplo disso. Parece que o carro também está comendo os pneus, novamente, porque a degradação é realmente enorme. Isso simplesmente não faz sentido. Acho que a grande limitação ainda está lá, mas não sei qual é essa limitação e eu mesmo não tenho uma resposta para isso no momento".

De qualquer forma, isso se encaixa no padrão do segundo assento da Red Bull, no qual recentemente Sergio Pérez e Lawson também estiveram nesta posição. No entanto, Tsunoda não quer chegar a esse ponto ainda.

"Acho que realmente fiz as coisas de forma diferente [dos outros] até a última corrida. A equipe também concordou comigo sobre isso. A velocidade estava lá. Às vezes, não tive sorte com uma bandeira vermelha ou algo assim na classificação, mas a velocidade estava lá".

"Ouvi várias vezes da equipe que fazia muito tempo que ninguém conseguia igualar Max assim ou, às vezes, até ser mais rápido. Portanto, a equipe estava feliz comigo. Mas neste GP, de repente, isso mudou muito e eu realmente não sei por quê. É uma sensação muito estranha".

A Red Bull já havia deixado claro que Tsunoda não está na mesma especificação de Verstappen devido ao seu forte acidente em Ímola, embora a equipe diga que isso não pode explicar uma diferença tão grande.

"Esse desempenho é decepcionante", informou Helmut Marko após o 20º lugar de Tsunoda. "Na sexta-feira, ele ainda estava relativamente perto de Max e agora, na classificação, nada funcionou. Terminar em último lugar - mesmo que o carro não seja exatamente idêntico - é algo que temos que discutir internamente".

