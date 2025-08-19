F1: Marko não garante Verstappen na Red Bull em 2027; entenda

Max Verstappen já se comprometeu em ficar com a Red Bull na próxima temporada da Fórmula 1. Apesar de todos os rumores, o tetracampeão acabou não optando por assinar com a Mercedes (há muitos que defendem que ele simplesmente não pôde, por conta das cláusulas de seu contrato).

Muito tem se falado como ficará a equipe de Milton Keynes na próxima temporada, com o carro de 2025 já não sendo confiável, parece improvável que o time consiga dar a volta por cima em tão pouco tempo, ainda mais com o novo regulamento.

Porém, para Helmut Marko, a esperança é a última que morre. O conselheiro da Red Bull diz que a decisão lógica para o piloto era de fato ficar com a equipe que já o conhece, pensando na mudança de regras da próxima temporada.

No podcast F1 Insider, o austríaco discutiu a possibilidade de seu piloto fazer a transferência para a Mercedes no próximo ano. Para ele, era claro que Verstappen ficaria em Milton Keynes e nunca houve dúvidas sobre isso.

"Pelas suas declarações, ficou claro que ele queria ficar, e isso faz sentido, mesmo que a cláusula de saída tenha se tornado acionável", disse ele.

"Ninguém sabe como será a situação em 2026. No que diz respeito ao motor, a Mercedes se declara líder da categoria, mas não há provas. Do lado do chassi, não se sabe se alguém vai tirar a sorte grande. Portanto, há muita incerteza e, puramente do ponto de vista dele, faz muito mais sentido ficar, analisar tudo isso e, se talvez não formos competitivos no próximo ano, reconsiderar sua decisão".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Com a reformulação do trem de força e da aerodinâmica para a temporada do próximo ano, nenhum piloto pode prever qual equipe será a melhor. Mas a Red Bull enfrenta uma batalha maior do que a maioria, pois sua parceria com a Ford para criar seu próprio trem de força realmente começa. Não se deve subestimar um empreendimento tão grande.

Apesar dessa pressão adicional sobre a equipe, Verstappen confirmou seu futuro, pelo menos por enquanto.

"Max é uma parte muito importante da nossa equipe. Ele alcançou seus sucessos com a Red Bull Racing; em sua carreira na F1, ele só pilotou carros da Red Bull e, além de seu potencial como piloto, ele é simplesmente um membro muito importante da família para nós", continuou Marko.

O lugar de Verstappen na equipe ficou em dúvida quando o chefe da Mercedes admitiu que estava de fato em negociações com o atual campeão. E com o piloto permanecendo em silêncio durante a maior parte do tempo antes de finalmente confirmar seu lugar na Red Bull, seu futuro parecia estar totalmente aberto.

"Bem, a questão é que sempre há outras pessoas falando muito, enquanto eu não estou realmente falando, porque, antes de tudo, não preciso, não preciso dizer nada", disse Verstappen ao site oficial da F1, quando questionado sobre seu silêncio.

"Acho que isso também é melhor para todos, em vez de ficar apenas falando sobre as coisas. De qualquer forma, não faz sentido, é uma perda de tempo, mas, para mim, estou muito focado no ano de 26 com a equipe, para olhar para a frente e garantir que cumpriremos os regulamentos e que sejamos competitivos desde o início".

