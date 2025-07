F1 - Marko: "Não há nenhuma razão" para Verstappen sair da Red Bull

Max Verstappen não completou o GP da Áustria, na verdade, nem mesmo conseguiu concluir a primeira volta antes de precisar se retirar após ser atingido por Andrea Kimi Antonelli. Nesse momento, o tetracampeão está mais de 60 pontos atrás de Oscar Piastri, atual líder do campeonato de Fórmula 1.

Mesmo com o ritmo sem brilho algum da Red Bull, Helmut Marko declarou que não está preocupado com a possível saída do holandês da equipe taurina. O conselheiro de Milton Keynes acredita que ainda não há nenhum motivo concreto para Verstappen acionar suas cláusulas de saída antecipada.

Foi relatado que Verstappen não suportou ver a falta do ritmo da Red Bull e sintonizou nas 24 Horas de Spa para assistir sua equipe (a Verstappen.com GT) conquistar a vitória na categoria, deixando de lado as ações da F1.

O resultado na Áustria encerrou a série de 77 corridas de pontuação da Red Bull na F1 e significa que já se passaram cinco corridas desde a última vitória de Verstappen em um GP. Por isso, há dúvidas sobre o que esse período de seca pode significar para o futuro de Max na equipe.

O tetracampeão tem contrato com a Red Bull até o final de 2028, mas acredita-se que esse acordo tenha várias cláusulas de saída que permitiriam que Verstappen se afastasse se ele ou a equipe não estivessem tendo o desempenho esperado.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Com Verstappen agora preso em terceiro na classificação e a Red Bull em quarto, os resultados podem ser vistos como abaixo da média para o piloto. Mas o conselheiro da equipe, Marko, interveio para acabar com qualquer preocupação que os fãs possam ter sobre o futuro do holandês na equipe.

"Presumo que as pessoas usarão uma corrida como essa para agitar as coisas", disse Marko após a corrida em Spielberg.

"Mas, novamente: Verstappen tem um contrato até 2028. Como todos os pilotos de ponta, há cláusulas de saída baseadas no desempenho - mas, da forma como as coisas estão atualmente, não há absolutamente nenhuma razão para que esse contrato não seja cumprido".

Marko admitiu que não conseguia se lembrar dos detalhes das cláusulas de saída "de cabeça", mas permaneceu inflexível ao afirmar que "não há motivo para se preocupar com qualquer tipo de saída".

Embora a equipe permaneça comprometida com Verstappen e seu futuro na equipe, o tetracampeão mundial não fez muito para combater as alegações de uma saída iminente.

Quando perguntado antes da corrida na Áustria se ele "estaria pilotando para a Red Bull Racing no próximo ano", o holandês deu uma resposta curta que pouco contribuiu para confirmar sua posição.

"Acho que não precisamos falar sobre isso", disse Verstappen. "Não sei, você quer que eu repita o que disse no ano passado?"

"Não sei. É a mesma resposta. Eu nem me lembro do que disse no ano passado, na verdade. Mas, novamente, isso não está em minha mente. Estou apenas pilotando bem, tentando melhorar o desempenho. Depois, vamos nos concentrar no próximo ano".

ENTREVISTA: DIOGO MOREIRA detalha 1ª VITÓRIA na Moto2! TÍTULO vem aí? MARC triunfa, Martín AMEAÇADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST fala tudo sobre VITÓRIA de DIOGO MOREIRA na Moto2 e mais um triunfo de MARC MÁRQUEZ:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!