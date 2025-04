O consultor e 'chefão' da Red Bull, Helmut Marko, quebrou o silêncio e deu seu veredito sobre a estreia de Yuki Tsunoda na Red Bull no GP do Japão de Fórmula 1 deste domingo (6), após ter 'tomado o lugar de Liam Lawson. Apesar de uma classificação decepcionante, em 14º, e uma 12ª colocação na corrida, ele disse que foi um "bom desempenho", apesar de ter tido "azar".

O japonês de 24 anos caiu ainda no Q2 do quali e ficou com o 15º lugar no grid depois de ter cometido um erro. Após uma penalidade para Carlos Sainz, da Williams, ele foi promovido a 14º, enquanto seu companheiro de equipe, Max Verstappen, começou na pole position e venceu. Na prova, conseguiu duas ultrapassagens, mas sem subir à zona de pontuação.

Falando ao Motorsport.com após a corrida, Marko declarou estar contente com o desempenho exibido por Tsunoda. "Foi bom", resumiu o dirigente. "Foi apenas azar que no Q2 ele tenha cometido esse erro, mas, de qualquer jeito, foi bom", concluiu o consultor da equipe.

O 'alento' para o piloto foi ter tido uma estreia melhor que a de Lawson, que não passou do Q1 na Austrália e foi o último colocado tanto na classificação sprint quanto na principal da China. No entanto, isso não foi suficiente para ele, que admitiu que esperava mais.Falando após a corrida, Tsunoda admitiu que "esperava mais". "Queria, pelo menos, pontuar. São sentimentos mistos", declarou.

Apesar da decepção em ficar de fora do top 10, ele ressaltou que ficou feliz com sua performance em geral. "Estou satisfeito com a corrida, em termos do meu desempenho", comentou o japonês. "Obviamente, em termos de resultados, é bem difícil, especialmente por ser em minha casa".

Tsunoda começou bem o fim de semana do GP do Japão, tendo boas performances nos treinos livres, mas foi mal no quali. Foto de: Bryn Lennon - Formula 1

Tsunoda garante que GP do Japão o deixou mais confiante

O GP do Japão foi um momento de aprendizado para Tsunoda, que teve tempo limitado ao volante do desafiador RB21, carro que, até agora, somente Verstappen demonstrou ser capaz de guiar em alto rendimento.

"As 53, 54 voltas que fiz nesta corrida foram o maior número de voltas que fiz neste carro. A cada uma, eu estava aprendendo, e finalmente, fiz voltas decentes", disse o novo piloto da Red Bull, afirmando que, com a experiência, se sente mais confiante e controlado.

"Só preciso construir o ritmo", seguiu Tsunoda, exaltando ainda o companheiro de equipe com o qual dividirá a garagem da equipe até o fim do ano. "É uma sorte que tenha Max, com quem eu posso aprender. Então, continuarei fazendo o que estou fazendo. Estou animado para o Bahrein", encerrou o japonês.

Piloto japonês terminou na 12ª colocação em sua estreia, correndo 'em casa'. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen deu à equipe de Milton Keynes uma performance de classe mundial em Suzuka, reacendendo as esperanças de Marko comentando sobre as chances de um quinto campeonato de pilotos consecutivo para o holandês. "O carro, felizmente, teve uma configuração muito boa, e Max foi inacreditável. Fez 53 voltas sem erros e absolutamente no limite", comentou.

"Ainda faltam 21 corridas. Vai ser apertado, mas temos que melhorar nosso carro, isso está claro", ressaltou o consultor da Red Bull, endossando as opiniões do holandês ao longo de todo o final de semana, de que o RB21 ainda está longe do ideal.

Resultado completo do GP do Japão de Fórmula 1:

