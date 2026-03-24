F1: Marko revela conversa com Newey em meio à crise da Aston Martin
Austríaco e engenheiro britânico trabalham juntos por vários anos na Red Bull
Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
Desde dezembro do ano passado, Helmut Marko não faz mais parte do ecossistema da Fórmula 1, contudo, sua influência e contatos seguem em alta. Recentemente, o ex-conselheiro da Red Bull revelou o teor da conversa que teve com Adrian Newey, chefe de equipe da Aston Martin e que enfrenta um momento conturbado com a Honda.
O time de Silverstone vive um início de temporada extremamente conturbado. Desde os testes em Barcelona, já era perceptível a gravidade dos problemas que envolviam a unidade de potência criada pela fabricante japonesa.
Além disso, Newey vem dividindo funções no esquadrão, comandando a parte técnica - de design/engenharia do carro - e chefe de equipe. Situação que deve se alterar recentemente. De acordo com informações apuradas pelo Motorsport.com, Jonathan Weathley deve assumir o cargo e o 'mago' retornará à sua função primária.
Em entrevista ao veículo austríaco oe24, o ex-companheiro de trabalho de Newey, Marko, revelou que vem conversando com o engenheiro britânico e deu mais detalhes sobre o momento vivido dentro da Aston Martin.
“Estive em contato com ele. Ele não está bem”, disse o austríaco. “Há problemas com este projeto que não serão resolvidos rapidamente".
Os problemas giram, em sua maioria, em torno do motor Honda. Atualmente, Fernando Alonso e Lance Stroll não consegue dar uma grande sequência de voltas sem que as fortes vibrações da unidade de potência comprometa a integridade física dos pilotos.
A situação, obviamente, se reflete na tabela. Das duas etapas realizadas, com o fim de semana na China tendo uma prova sprint, o time de Lawrence Stroll não somou ponto. Tanto o canadense quanto o espanhol não completaram as corridas em Melbourne e Xangai.
DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Lucas Kohl projeta melhora após "semanas de estudo" para a segunda etapa da Stock Car
Felipe Fraga atinge marca de 200 largadas na Stock Car e Mitsubishi Motors busca confirmar retrospecto em Cascavel
Fremax encara desafio técnico do Velocitta na segunda etapa da Porsche Cup Brasil
Equipe Bandeiras Bassani recebe Elias Barbosa para a temporada 2026 da F4 Brasil
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários