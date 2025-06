O consultor e voz forte da Red Bull, Helmut Marko, revelou o que Yuki Tsunoda precisa melhorar para ter sucesso na equipe taurina de Fórmula 1.

Depois de escolher o novato Liam Lawson para substituir Sergio Pérez em 2025, a Red Bull substituiu o neozelandês por Tsunoda como companheiro de equipe de Max Verstappen depois de apenas duas corridas da temporada 2025.

Juntando-se à equipe antes de seu GP em casa na pista de Suzuka, o piloto japonês tem tido dificuldades para se adaptar ao RB21. Ele marcou apenas sete pontos desde que chegou - quatro em GPs e três na corrida sprint de Miami.

"Yuki começou bem. Ele não teve o sucesso que esperávamos dele, mas na sexta-feira, ele está sempre a um ou dois décimos de Max, o que não acontecia há anos", explicou Marko ao The Inside Track. "Temos que fazer isso, ou Yuki tem que traduzir sua velocidade, que existe, em pontos".

"Ele tem o talento necessário para chegar ao pódio. Ele também melhorou em sua abordagem pessoal. Todos nós sabemos como Yuki pode ser impulsivo no rádio - ele aprendeu com isso. Ele é um piloto rápido. Ele só precisa se organizar - não tentar bater Max, o que é impossível. Mas acho que ele aceitou isso e espero que faça muitos pontos".

Acredita-se que o carro da equipe de Milton Keynes tenha sido projetado de acordo com o estilo de direção de Verstappen, ao qual muitos outros pilotos têm dificuldade de se adaptar. Se Tsunoda continuar a ter dificuldades com o RB21, é provável que ele não consiga uma extensão de contrato para 2026.

Nesse caso, os pilotos da Racing Bulls provavelmente ficarão de olho na vaga. O companheiro de equipe de Lawson, Isack Hadjar, impressionou em sua estreia e tem um estilo de pilotagem semelhante ao de Verstappen, o que poderia se adequar ao RB21.

"Com certeza, não me sinto pronto. Isso é um fato", disse Hadjar à mídia antes do GP do Canadá. "Acho que é bom adquirir experiência no ponto em que estou. Estou gostando muito de cada fim de semana, aprendendo muito. É um carro que gosto de pilotar, então veremos no futuro. Como piloto da Red Bull Junior, a trajetória é normal para chegar lá".

Helmut Marko, Red Bull Racing Foto de: Peter Fox / Getty Images

Marko também comentou sobre Arvid Lindblad, um piloto júnior da Red Bull que atualmente está competindo na Fórmula 2, insistindo que há "muitos talentos em formação".

"Há Lindblad, que tem 17 anos de idade", disse Marko. "Seu pai é sueco, a mãe é indiana. E quando o contratamos, também foi ele quem tomou todas as decisões. Ele estava fazendo as perguntas certas e, naquela época, ele tinha - acho que - 12 anos ou mais. Portanto, há muito [talento] em formação".

Falando sobre a possibilidade de um futuro na F1 para Lindblad, Marko acrescentou: "Ele é impressionante, mas os resultados não mostram isso. Ele teve azar duas vezes - quando estava a caminho da pole position e a bandeira vermelha apareceu. A última foi por oito décimos de segundo, o que o impediu de participar - o que ele teria conseguido.

'Mas é a sua força mental, seu comprometimento e sua abordagem muito profissional [seus pontos fortes]", concluiu.

HADJAR sobre BORTOLETO: "IMPRESSIONANTE MAS NÃO SURPREENDE". Leclerc na MERCEDES? Ferrari vive CAOS!

Watch: HADJAR sobre BORTOLETO: "IMPRESSIONANTE MAS NÃO SURPREENDE". Leclerc na MERCEDES? Ferrari vive CAOS!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!