O conselheiro da Red Bull Racing, Helmut Marko, compartilhou recentemente alguns detalhes interessantes sobre como Nico Hülkenberg chegou perto de se tornar companheiro de equipe de Max Verstappen e como a primeira vitória de Sergio Pérez na Fórmula 1 finalmente decidiu a formação de pilotos para 2021.

A equipe de Milton Keynes decidiu rebaixar Alex Albon para piloto reserva após a temporada de 2020, depois de um período difícil para o tailandês ao lado de Verstappen. Dois pilotos experientes da F1, Pérez e Hülkenberg surgiram como fortes candidatos à vaga.

O espanhol estava saindo talvez da melhor temporada da carreira, culminando com a vitória no GP de Sakhir de 2020, mas não foi contratado pela Racing Point, que acabara de ser transformada em Aston Martin.

Ao mesmo tempo, Hülkenberg era um ótimo piloto substituto para a mesma equipe. Ele terminou em terceiro no grid em Silverstone, em sétimo no GP do 70º aniversário da categoria e marcou pontos no GP de Eifel. No entanto, no momento decisivo, Pérez conseguiu o resultado certo no momento certo.

"Talvez tenha sido melhor que ele não tenha conseguido um lugar ao lado de Max no final", disse Marko à Sky Deutschland sobre Hülkenberg. "Seu nome surgiu, mas Pérez venceu a corrida no Bahrein, que estava na fase de tomada de decisão e isso fez a balança pender para o lado dele no final".

Pérez acabou passando quatro temporadas como companheiro de equipe de Verstappen na Red Bull, mas saiu após a temporada de 2024, depois de uma queda de desempenho em ritmo alarmante, tornando-o o mais recente piloto a ficar à sombra do tetracampeão.

Hülkenberg passou as duas temporadas seguintes como piloto reserva da Aston Martin, antes de retornar ao grid da F1 pela Haas. Para a temporada de 2025, assinou contrato com a Sauber, que continuará na categoria como equipe da Audi a partir de 2026.

Hülkenberg também prova seu valor na nova equipe

A possibilidade de uma vaga na Red Bull pode surgir novamente, com Yuki Tsunoda agora lutando ao lado de Verstappen, mas Marko diz que essa não é mais uma posição pela qual Hülkenberg deveria estar concorrendo.

"Tenho que admitir que ele está se saindo muito bem depois de seu retorno inesperado", observou Marko. "Ele tem um contrato de longo prazo com a Sauber/Audi, do qual eu não abriria mão se fosse ele".

Apesar de entrar para uma Sauber que terminou em último lugar no campeonato de construtores de 2024, Hülkenberg já marcou 20 pontos na temporada de 2025, terminando em pontos em corridas consecutivas: quinto na Espanha e oitavo no Canadá.

O piloto alemão atribui o sucesso ao desenvolvimento do painel de assoalho da Sauber, que estreou no fim de semana da Espanha e teve uma melhora significativa no desempenho. Falando com a imprensa após a corrida canadense, não é de se admirar que ele estivesse satisfeito: "A sensação é boa, muito positiva. É claro que estou feliz com a continuidade dessa tendência e com o fato de termos conseguido manter o ritmo até aqui".

"Em última análise, o resultado se deve à melhoria do desempenho. Isso mostra um bom desempenho e uma competitividade promissora, talvez até mais na corrida do que na classificação", explicou Hulkenberg, que também enfatizou a importância da primeira volta.

"Fiz uma corrida boa e limpa. A primeira volta correu bem, mantive praticamente minha posição, mas Franco e Alex estavam lutando entre si, tiveram um problema nas curvas 8 e 9, ambos frearam um pouco, então consegui ultrapassá-los na saída, o que obviamente foi muito útil."

"Acho que o trabalho dos últimos seis meses está começando a valer a pena. Estamos vendo os resultados, o que é obviamente uma sensação gratificante, é muito bom, e deve ser assim", concluiu Hülkenberg. "Precisamos continuar fazendo o que estamos fazendo e esperamos que, enquanto isso, encontremos mais potência nas próximas semanas".

