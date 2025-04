F1: Marko revela que vê em Vettel "o sucessor ideal"

Helmut Marko gostaria que Sebastian Vettel fosse seu sucessor direto na Red Bull: "Acho que esse seria o candidato a sucessor ideal", disse o austríaco em entrevista à Sky sobre o piloto alemão, que venceu o campeonato de pilotos de Fórmula 1 quatro vezes com a Red Bull, entre 2010 e 2013.

Desde que se aposentou após a temporada de 2022, Vettel se despediu do automobilismo ativo. Embora ainda possa ser visto nas pistas de corrida ocasionalmente para alguns eventos e ocasiões, ele não competiu em nenhuma categoria importante de automobilismo além da Corrida dos Campeões.

Quando o piloto de 37 anos retornar às pistas de corrida, provavelmente será em uma posição diferente. Muitos poderiam imaginá-lo no comando de uma equipe de F1, mas também há rumores sobre a possibilidade de ele assumir o lugar de Helmut Marko em sua antiga casa, a Red Bull, que, aos 81 anos, provavelmente não tem muitas temporadas pela frente.

Perguntado sobre isso pela Sky, Vettel apenas ri: "Acho que existe apenas um Helmut e o papel de Helmut é dele".

"Acho que, em geral, o intercâmbio é muito inspirador", diz Vettel, que vê certos paralelos entre ele e Marko, já que ambos cresceram no automobilismo - embora em épocas completamente diferentes.

"Ainda se resume aos mesmos fatores-chave de tantos anos atrás", diz ele e, apesar de algumas mudanças, vê muitos ensinamentos que poderiam ser transmitidos. "Veremos se isso acontecerá no futuro", revelou, sem querer descartar nada por enquanto.

Por quanto tempo Helmut Marko continuará?

Mas isso também depende de Marko: "Há alguns anos eu lhe perguntei por quanto tempo ele gostaria de continuar e ele disse que não por muito mais tempo - mas ele ainda está envolvido", ri Vettel. "Enquanto ele ainda gostar e se sentir à altura do trabalho, ele estará em uma função única."

O próprio Marko ainda não decidiu o que o futuro lhe reserva. "Mas está bem claro que, em algum momento, isso não funcionará mais", diz o homem de 81 anos. Afinal de contas, a idade também não o detém e o estresse e a tensão de viajar na F1 "não são insignificantes", como ele diz. "E é claro que seria ótimo se um homem como Sebastian pudesse continuar fazendo isso."

Vettel sabe que, naturalmente, teria um grande cargo a preencher na Red Bull. Marko é uma figura importante na empresa e tem muitas coisas sob seu comando. Entre outras atribuições, ele é responsável pelo programa de jovens talentos, que produziu pilotos como Vettel e Max Verstappen.

O próprio Vettel também está de olho na próxima geração e, por exemplo, reuniu-se com 20 meninas e mulheres com idades entre 14 e 24 anos antes da corrida em Jeddah, para competir com elas na pista de kart - um tópico sensível e empolgante, especialmente na Arábia Saudita, mas que o tetracampeão aborda conscientemente.

"E a outra coisa, é claro, é a grande orientação estratégica de uma equipe de Fórmula 1 como essa. Mase ele sabe bem disso", diz Marko, que acredita que Vettel se sairia bem e teria a questão sob controle depois de apenas duas corridas.

E ele também acredita que Vettel não quer se fechar para o automobilismo no futuro, mesmo que tenha tido outros projetos recentemente. "Acho que Sebastian se encontrou agora. Ele sabe o que quer fazer no futuro e isso é, antes de mais nada, o automobilismo. Ele é proprietário de uma floresta na Áustria e tem sua própria licença de caça, mas você pode combinar tudo isso."

Presumivelmente com uma nova abordagem, Marko sabe. Porque não há ninguém como ele na F1 atualmente e Vettel também está ciente disso: "É sempre difícil julgar de fora", diz o alemão sobre os métodos do austríaco. "E talvez às vezes você se pergunte como algo aconteceu ou 'o que é isso?', mas é claro que ele tem uma abordagem completamente diferente e experiências completamente diferentes."

"Seria uma pena se ele saísse ou deixasse o cargo em algum momento. Mas é claro que ele terá que se desenvolver em uma direção nova e diferente", diz Vettel.

E quem sabe, talvez Vettel ajude a decidir essa direção. Helmut Marko gostaria disso.

